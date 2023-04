Repuntaron las colocaciones en plazos fijos tras las subas de tasas de interés

Las tasas de interés en pesos siguen resultando atractivas para inversores y ahorristas minoristas. La demanda de los plazos fijos tradicionales repuntó con fuerza durante el último mes y su stock alcanzó un nuevo récord a precios constantes, a pesar de que volvieron a arrojar rendimientos negativos en términos reales por la escalada de la inflación.

En marzo, se observó una importante escalada de los depósitos en pesos a plazo fijo por parte del sector privado. Sobre todo, a partir de mediados del mes, luego de que el Banco Central dispusiera otra suba de las tasas de interés para estos instrumentos tras el dato de inflación de febrero, que sorprendió al alza.

El BCRA evalúa una nueva suba de tasas: a cuánto se irá y desde cuándo

Datos preliminares reflejan que durante el mes pasado el stock de los plazos fijos tradicionales registró un incremento de alrededor de 12,5%, pasando de $ 8,30 billones a $ 9,33 billones. La variación fue muy superior al avance inflacionario de marzo, que según estimaciones privadas se habría ubicado entre el 7% y 7,5% mensual.



El repunte de las colocaciones se generó a pesar de que estos instrumentos volvieron a arrojar rendimientos negativos en términos reales. Luego de la pérdida respecto a la inflación que registraron en febrero, el repunte de las tasas al 78% anual (6,5% mensual) volvió a ser insuficiente en marzo, aunque está la expectativa de que el Central disponga otra suba para acercarla a los precios.

Distinto fue el caso de los depósitos en pesos atados a la Unidad de Valor Adquisitivo (UVA), que ofrecen retornos alineados con la inflación. Estas colocaciones se mantuvieron estables durante el mes en términos nominales, lo que implica una caída real, a pesar del mayor atractivo que podrían generar debido a la disparada del índice de precios.

SUBA DE TASAS Y CEPO AL DÓLAR



Andrés Reschini, analista de F2 Soluciones Financieras, señaló que es probable que la suba de las tasas de interés "tenga buena parte de la responsabilidad" en el crecimiento de las colocaciones a plazo fijo durante el mes pasado. Sobre todo, teniendo en cuenta que el mayor avance se observó luego del hike de tasas que dispuso el Banco Central.

"No es que sea una tasa muy atractiva. De hecho, está muy justa y no tiene un premio atractivo para jugarse a ganarle a la inflación. Pero los UVA tienen la contra de un mínimo de 90 días y quienes no tienen posibilidad de aguantar ese tiempo y no quieren correr un riesgo mayor no tienen demasiadas alternativas. También están las letras del Tesoro, pero es otro riesgo", afirmó.

Salvador Vitelli, analista de Romano Group, comentó que el repunte de los depósitos a plazo tradicional, además de la suba de tasas, puede explicarse por la expectativa de que se disponga otro incremento. El Tesoro está pagando una tasa efectiva del 125% anual y le dejó margen al Central para subir un poco más las tasas, por encima del 113% anual efectivo que ofrece actualmente, destacó.

"Además, con las fuertes restricciones para comprar dólares, no hay tantas alternativas. Sobre todo, para muchos inversores minoristas que no cuentan con conocimientos financieros para instrumentar estrategias más complejas y encuentran en los plazos fijos una forma de mantener su ahorro, aunque con estos niveles de inflación quedan negativos en términos reales", agregó Vitelli.