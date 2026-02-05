En las cuevas le dicen el dólar MEP, como si se tratara de la tradicional operación de compraventa de bonos dentro del mercado de capitales. Pero, en rigor de verdad, se trata del MEP en versión blue. ¿En qué consiste? En que los pesos se entregan por transferencia, mientras los dólares son siempre cash. Sucede que mucha gente y pequeños empresarios tienen pesos en cuentas de billeteras como Mercado Pago, Ualá, Brubank, que no tienen sucursales, entonces hacerse del efectivo no es tan sencillo. Como quieren, o necesitan, comprar dólares, se los mandan a la cueva por transferencia. Entonces del otro lado le cobran un recargo de $ 10 por dólar, ya que necesitan una cuenta donde poder recibir esos pesos. “Son las cuentas falopa”, explican en las mesas, en alusión a cuentas a nombre de otros. El tema es que como reciben tantos pesos en estas cuentas, necesitan descargarlos. Por eso, a quien lleva sus dólares cash y acepta que los peses se los den por transferencia a una cuenta bancaria, entonces le pagan $ 10 más. De ahí que, si se necesita cambiar dólares porque no se llega para pagar las expensas, o los gastos de la tarjeta, se le puede dar directamente esas cuentas, de modo de ahorrarse incluso tener que ir hasta el cajero para depositar esos pesos. Claro que son operaciones que no se puede hacer con cualquiera, y los financistas se cubren. Entonces, hasta que no vean los pesos acreditados en la cuenta, no entregan los dólares. Y si es al revés, primero el cliente debe entregar las divisas, y luego le hacen la transferencia en cuestión. El problema que tienen hoy en el ambiente cuevero es que la brecha se achica cada vez más. Y de la mano de que no hay brecha, no hay negocios. El contado con liquidación bajó 2% a $ 1465 y se puso al mismo nivel exacto que el dólar oficial que venden los bancos, cuando siempre solía estar muy por encima. Los demás tipos de cambio están más baratos: el MEP se mantuvo en $ 1457 y el blue subió $ 5 a $ 1455.