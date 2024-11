Recomendación en Wall Street: esperar y ver qué pasa con el dólar en Argentina

Florecen los informes de bancos de inversión en Wall Street sobre cómo cerrará el 2024 en lo financiero y obviamente con las elecciones en los Estados Unidos en el centro de la escena. Uno de ellos sobresalió por la recomendación de prudencia al enfocarse sobre las proyecciones del dólar en América latina. Se trata del elaborado por los economistas del Bank of America bajo el título de "Wait and see".

"La incertidumbre generó un entorno de aversión al riesgo con un dólar más fuerte y tasas más altas en los EE.UU., lo que afectó a las divisas de América latina. Preferimos no correr riesgos en la región pero pueden surgir oportunidades una vez que se disipe la incertidumbre", destacó el informe. Dos datos a tener en cuenta de las elecciones, más allá del triunfador: la composición de las dos cámaras del Congreso y las declaraciones del futuro presidente tras el recuento de los votos. "Republicanos o demócratas tenemos y tendremos un brutal déficit fiscal, lo que implica inflación o tasas altas; en el mediano plazo eso se pagará", advirtió ayer a El Cronista un legendario trader de mercados emergentes.

Pero no todo pasa por las elecciones. La situación es diferente para cada país a futuro. "La depreciación del peso argentino por debajo de la inflación y las reservas presionadas por los pagos de la deuda generan preocupaciones de sobrevaluación. Vemos el dólar oficial en $ 1100 para fines de 2024", destaca el BofA. Para el primer trimestre del 2025 lo pronostican en $ 1175, para el segundo trimestre en $ 1350 y para el tercero, en 1450 pesos.

Sobre Brasil destacan que "el ajuste monetario y nuestras perspectivas fiscales y de crecimiento mejores que el consenso son consistentes con un tipo de cambio más fuerte. Vemos al dólar en 5,50 reales para fines de 2024". Respecto a Chile, sostienen que la moneda sigue infravalorada y "el carry debería comenzar a brindar soporte a medida que el Banco Central de Chile se acerca al final del ciclo de flexibilización. Vemos al dólar en 930 pesos para fin de año".

En Colombia, no avizoran cambios significativos. "Una flexibilización monetaria más profunda de lo ya descontado, así como un empeoramiento de las perspectivas fiscales pueden seguir ejerciendo presión sobre el peso. Vemos al dólar en $ 4350 para fines de diciembre", agregan.

México es un caso particular por su cercanía con los Estados Unidos y las medidas del flamante gobierno. "Independientemente del resultado de las elecciones estadounidenses, creemos que los riesgos fiscales y la incertidumbre política están infravalorados. Vemos al dólar en $ 20,75 para fines de 2024", advierten.

Sobre Perú, el BofA destaca que "el desempeño superior de la economía puede compensar el impacto de una mayor flexibilización de la política monetaria. El riesgo fiscal sigue siendo alto. Vemos que el dólar estará en 3,75 soles para fines de año". Por último, en Uruguay avizoran "una macroeconomía estable y una perspectiva favorable de inversión extranjera directa deberían compensar el leve ruido de la segunda vuelta de las elecciones presidenciales. Vemos que el dólar estará en 41,8 pesos para fines de diciembre", se asegura en el informe.

El contexto internacional no se presenta tan simple en lo financiero. Por ello "el desensillar hasta que aclare" que recomiendan.