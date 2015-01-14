La Cámara en lo Contencioso Administrativo Federal rechazó habilitar la feria judicial para tratar el planteo de una agencia dedicada a las operaciones de cambio de moneda extranjera, para frenar la ejecución de multas dispuestas por el Banco Central (BCRA) por violar la ley cambiaria.

La agencia ‘Cambio Topaz‘ había solicitado “la habilitación de la feria judicial a fin de que, en forma urgente, se resuelva la medida cautelar solicitada el pasado 23 de diciembre de 2014”, argumentando que había “urgencia” ante “la inminente ejecución de las multas impuestas por el Banco Central”.

Ello -adujo- “causará perjuicios patrimoniales concretos y graves” que colocara a la empresa “en una situación prácticamente falimentaria”.

Tal como publicó El Cronista, Topaz fue multada el 28 de noviembre por $ 5,43 millones.

Pero pese al pedido, la sala de feria de la Cámara, con las firmas de los jueces Jorge Morn, Marcelo Duffy y Rogelio Vicenti, rechazó el planteo porque la ejecución de las multas “deben tener el correspondiente trámite judicial, cuya actividad se encuentra actualmente en receso”.

En consecuencia, consideró que la ejecución de las multas no podrá hacerse durante el mes de enero, por lo cual “las circunstancias expuestas por la presentante no permiten tener por demostrado que se encuentre configurado el supuesto excepcional habilitante de la feria judicial”.

FUENTE: AGENCIAS Buenos Aires