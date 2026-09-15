Malvinas: la Justicia imputó a directivos de petroleras y amplió la investigación por Sea Lion
El fiscal pidió investigar a directivos, accionistas, proveedores y eventuales colaboradores del proyecto petrolero en aguas próximas a Malvinas. Apunta a posibles violaciones de la Ley 26.659, delitos ambientales, infracciones aduaneras y lavado de activos, y reclamó información al Reino Unido.
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