En el ranking de febrero de Byma, Allaria encabeza tanto en acciones, como en renta fija, en cauciones y en Cedear. En acciones le siguen IEB, Buenos Aires Valores, Cocos, Balanz, Latin Securities, IOL, Bull Market, Veta Capital y Tomar Inversiones. En renta fija, le siguen Da Valores, Banco Patagonia, ICBC, Neix, Cucchiara, Cocos, GMC Valores, Balanz y Banco Galicia. En Cedear le siguen IEB, SBS, Balanz y IOL; mientras en cauciones le siguen Da Valores, Max Capital, Comafi Bursátil, Balanz y BTG Pactual. Lo cierto es que el negocio de los agentes bursátiles cambió por completo, ya que en épocas del cepo había muchos que vivían exclusivamente de hacer operaciones de cambio a través del dólar MEP, como si fueran casas de cambio, pero en la Bolsa, donde era legal comprar dólares con el arbitraje de bonos. Ahora que se puede comprar libremente en el banco, y al mismo precio o hasta a veces menor, porque no está la comisión de hasta el 1% que pueden cobrar por ambas operaciones, tanto de compra de bonos como luego de venta, muchas que eran atendidas por sus dueños se quedaron sin negocio. En el ambiente coinciden en que la depuración va a ocurrir, sobre todo de aquellas Alycs muy enfocadas en negocios particulares que dependían mucho de la coyuntura del momento. La industria, en general, va hacia un negocio de márgenes muchos más chicos, pero potencialmente con volúmenes más grandes a medida que crece el mercado de capitales local y donde se cobre por el valor agregado que se ofrece a los clientes. Es decir, en un mercado con mucha más profundidad el negocio va a venir por más volumen y menos márgenes, como está ocurriendo en muchas otras industrias Con mayor estabilidad macro y financiera, la profundidad del mercado debería aumentar, ampliando el universo de inversores e instrumentos disponibles tanto para financiar la economía real como para canalizar inversiones. Por ejemplo, en Chile, Colombia y Perú existen mercados de derivados mucho más desarrollados que permiten a empresas e inversores tomar posiciones o cubrir riesgos financieros. En esos países hay swaps de tasas de interés con participación activa de empresas locales e inversores internacionales. En Argentina el desarrollo de estos instrumentos ha sido más limitado debido a los recurrentes controles de capital, regulaciones cambiarias y alta volatilidad macro y financiera.