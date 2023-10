Quién es y cómo piensa el especialista que milita el peso digital

Carlos María De Los Santos lleva más de cuatro años investigando y promoviendo la implementación de la moneda digital argentina, propuesta que en los últimos días ganó relevancia luego de que el ministro y candidato oficialista Sergio Massa anunciara su intención de ponerla en marcha durante su eventual gobierno.

El contador público de 74 años, entrerriano, residente en Chaco y afiliado al Partido Justicialista desde 1982, asegura que la moneda digital mejoraría la situación impositiva del país y hasta lograría un superávit fiscal del 10% del PBI porque eliminaría la informalidad y evasión fiscal, lo que daría margen para reducir impuestos.

En diálogo con El Cronista, expresó su satisfacción por la intención de implementar la moneda digital argentina. Pero, a la vez, manifestó su molestia con que Massa lo haya anunciado justo en este momento y lo esté utilizando como promesa para su campaña electoral. Considera que debió hacerlo mucho antes.

De Los Santos cuenta que le presentó el proyecto a Massa el 26 de diciembre de 2019, cuando el funcionario era titular de la Cámara de Diputados de la Nación, días después de la asunción de Alberto Fernández. Asimismo, asegura, desde ese año lo ha estado exponiendo ante políticos de diferentes roles y cámaras empresariales.

De Los Santos está proponiendo la implementación de la moneda digital desde 2019.

"Si Massa dice que lo hizo él u otro, no hay problema. Cualquiera lo puede usar. No quiero titularme como el creador del proyecto. Esto no tiene derecho de autoría. No importa de dónde lo sacó. Habría que preguntarle a Massa por qué no lo promovió cuando asumió como ministro y lo está usando ahora para la campaña", afirma.

De Los Santos sostiene que el proyecto es una solución para todo el país y no tiene ideología política. Afirma que "esto no es para favorecer a un partido político, sino a todos los argentinos", por lo cual resalta la importancia de que la iniciativa no se politice.

"Sólo con evitar la evasión fiscal, hay un superávit del 10%, sin contar algunos pagos en negro, las coimas, etcétera. Sólo con lo del IVA y cargas laborales podrían bajar impuestos. Se eliminan las transacciones en negro y es imposible evadir impuestos, salvo que pongan muchos coimeros en la AFIP. Con esto, tienen todos los movimientos de cuentas del país", sostiene.

Massa anunció su intención de lanzar la moneda digital durante el debate presidencial.

El ex director del Banco del Chaco, entidad en la que trabajó durante 12 años hasta jubilarse en 2015, afirma que, si la Argentina logra tener un crecimiento económico "en forma equitativa y distribuye la renta como corresponde", lo cual considera como uno de los mayores problemas del país, podría estar mucho mejor.



"Lo que quiero es un sistema financiero que crezca y un Estado equilibrado, que recaude lo que tenga que recaudar. Tener superávit fiscal y que bajen los impuestos. Me interesa que el ahorro sea en moneda nacional. La especulación financiera es de determinados sectores y quienes quieran comprar dólares tendrán que pagar los impuestos que corresponden", asevera.

La idea de implementar una moneda digital se le ocurrió a principios de 2019, con la "delicada situación que vivía el país". Vio que "estaban de moda las criptomonedas" y encontró en la digitalización una posibilidad, con los menores problemas posibles, según afirma, para resolver los problemas de financiamiento y fiscal impositivo, que son los dos temas a los que apuntó.

De Los Santos anunció su retiro del Banco del Chaco a finales de 2015, cuando consideró que su ciclo había concluido. Lo hizo en medio del lanzamiento de su libro Agro Inclusión 100%, cuyo prólogo fue escrito por Juan Carlos Fábrega, quien fue presidente del Banco Central entre 2013 y 2014, durante el segundo mandato de Cristina Fernández de Kirchner.