Qué pasará con el precio del dólar tras la nueva norma de CNV

Una de las distorsiones que busca corregir la Comisión Nacional de Valores con su nueva medida es evitar que los inversores especulativos obtengan liquidez en la rueda de cauciones para operar contado con liquidación y MEP.

Además, los reguladores observaron que había una sobrerrepresentación de las carteras propias de las ALyCs en la demanda de esos dólares financieros.

Reduce el costo

Lo más relevante es que se reduce el costo de intervenir para el gobierno, pero pierde el control de fijación de precio del cable, y así focalizará la presión de precios en MEP.

"Vamos hacia una brecha mayor entre el contado con liqui y el MEP. Por eso, los inversores tomaban caución al 0,25% diario y le hacían 5% con el puré en 48 horas al revenderlo en el informal. Pero la plaza del blue, que ya de por sí esta ilíquida, con esto va a quedar más ilíquida", conjeturan los mesadineristas.

Disparar el canje

Creen que se va a disparar el canje, que es como denominan en la jerga financiera a la diferencia entre el precio del MEP y del contado con liquidación, para ver cuánto es el costo de dolarizarse en el exterior.

"Deberíamos ver subir mucho al cable esta semana. Con el correr de los días, la brecha cable-MEP puede arrastrar al MEP, al ser una medida que encarece todo en el mercado. Es un gran negocio para las Alycs que ofrecen dólar cerrado por Senebi para ciertos clientes".

"El CCL por pantalla desaparece, no va a existir más, eso ya lo vimos, no lo usará prácticamente nadie por PPT. El volumen será ínfimo, y como no servirá para arbitrar, no servirá para nadie, aunque lo haya conseguido a un precio mucho menor que el CCL por dólar Senebi", aventuran en la City.