A horas de una decisión clave de la Fed, quebró otro banco en Estados Unidos y lo compró JP Morgan

La crisis bancaria sumó un nuevo capítulo hoy en Estados Unidos. JP Morgan Chase comprará el First Republic Bank (FRB), uno de los bancos que tambaleaba desde la caída de Silicon Valley Bank y Signature Bank a principios de marzo. La operación fue aprobada este lunes y se realizó a través de una subasta que comandó la Corporación Federal de Seguros de Depósitos (FDIC).

JP Morgan paga 10.600 millones de dólares por la entidad, pero después de que se haya saneado su balance.

"El Gobierno nos invitó a nosotros y a otros a dar un paso al frente, y lo hicimos", dijo Jamie Dimon, presidente y director ejecutivo de JP Morgan Chase. Según las estimaciones, JP Morgan espera obtener una rentabilidad de u$s 2,6 mil millones.

Así, la entidad "asumirá todos los depósitos, incluidos todos los depósitos no asegurados, y sustancialmente todos los activos" del banco quebrado, informó en un comunicado el Departamento de Protección e Innovación Financiera de California.

La operación convierte a JPMorgan, el mayor banco de Estados Unidos, en una entidad aún más grande, algo que las autoridades se han esforzado por evitar en el pasado. Debido a las restricciones normativas de EE.UU., el tamaño de JPMorgan y su actual participación en la base de depósitos le impedirían, en circunstancias normales, ampliar aún más su base de depósitos.



First Republic Bank es la tercera institución de los Estados Unidos que quiebra y se suma a la caída del gigante europeo Credit Suisse, que tuvo que ser adquirido por UBS. El FRB no pudo resistir la ola de rumores sobre su inestabilidad financiera y en el trimestre sufrió la salida de u$s 100 mil millones en depósitos.

La cotización bursátil de la acción de FRB cayó un 97% desde el inicio del año en paralelo con los temores que existían sobre su continuidad.

Las 84 oficinas que tenía el First Republic Bank en ocho estados reabrirán como sucursales de JP Morgan Chase Bank a partir del lunes.

Tras el anuncio de la operación, el Departamento del Tesoro de Estados Unidos aseguró que el sistema bancario del país norteamericano sigue siendo sólido y resistente.

La adquisición del First Republic Bank, que marcó el último capítulo de la inestabilidad financiera que hundió a bancos regionales, se da a horas de que la Reserva Federal decida una nueva suba de la tasa de interés. El mercado espera que ese incremento sea del 0,25% en la próxima reunión del 2 y 3 de mayo.