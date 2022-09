Cómo adelantarse a la suba de tasas del BCRA: las inversiones que recomiendan los expertos

El mercado espera que el BCRA vuelva a subir la tasa en 500 puntos básicos esta semana tras conocerse el dato de inflación de agosto.

La aceleración inflacionaria evidenciada en Argentina generó una alarma en el equipo económico y la entidad monetaria ya aplicó una histórica suba de tasas, con un sesgo muy contractivo en su política monetaria.

Sin embargo, en el mercado esperan que otra vez las vuelva a subir y se posiciona ante el nuevo hike del BCRA.

Plazo fijo: fuerte suba de tasas impulsó a las colocaciones y el mercado prevé otro repunte

Definen que los plazos fijos rendirán 100% anual de tasa efectiva



BCRA hawkish

La inflación en Argentina está caminando al 71%. Debido a la actual aceleración inflacionaria, este año el BCRA inició un agudo ciclo contractivo en su política monetaria, pasando la tasa de Leliq desde el 38% al 69% actual.

Pese a la suba de tasas, el IPC se aceleró a lo largo de este año, desde niveles de 50% al 71% actualmente.

Debido a esta aceleración alcista y a la vista de que la misma no parece aflojar, el BCRA se prepara para una nueva suba de tasas.

Lo que busca el BCRA con la suba de tasas es hacer que las inversiones en pesos logren ganarle a la inflación, de modo que se le quite atractivo a la dolarización de carteras.

Es decir, lograr la tasa real para que la presión cambiaria caiga y por lo tanto, la carrera entre dólar e inflación se vea reducida gracias al mayor atractivo de las inversiones en moneda local.

Inversiones en pesos

La semana que viene se publicará el dato de inflación.

Si bien se espera una reducción de la misma, aún hay expectativas de que la suba de precios mantenga un ritmo superior al 6 por ciento.

En este sentido, los gestores de carteras ven atractivo las inversiones en pesos gracias a la mayor suba de tasas pero también con una intención de buscar cobertura inflacionaria.

Paula Gándara, CIO de Adcap Asset Management, espera que la inflación que se anuncie la semana que viene se mantenga por encima del 6%, lo cual es un dato clave a la hora de evaluar las inversiones en los fondos en pesos.

Gándara advierte que ante la rigidez y la tendencia alcista de la inflación se espera que el BCRA responda con otra suba de tasas, que en esta instancia tendrían un piso de +500pbs.

"El mercado ya descontó la suba de tasas. Dado que es la novena suba en nueve meses que llevaría a las tasas efectivas de la Leliq a rondar los tres dígitos. En nuestro segmento T+1 el Adcap Pesos Plus, con una duración de 0.6 años tiene un posicionamiento balanceado entre exposición a tasa Badlar y el CER, beneficiándose del alto devengamiento mensual de la inflación, a la vez de inmunizarse ante la suba de tasas", sostuvo Gándara.

La eventual suba de tasas podría beneficiar a los bonos Badlar, la cual devenga una tasa asociada a la tasa de interés que fija el BCRA. Si el Central eleva la tasa de interés, las inversiones en Badlar podrían verse favorecidas.

Si bien los analistas ven valor en estos instrumentos, se muestran selectivos en la selección de los créditos.

Por su parte, Martín Polo, estratega de Cohen considera que la carrera nominal para los pesos estará más peleada, dado que espera que la inflación se modere levemente, que las tasas de interés vuelvan a subir y que el BCRA continúe acelerando el ritmo de devaluación.

"Prevemos que el BCRA continúe acelerando el ritmo de devaluación del tipo de cambio oficial en torno al 6,4% y que suba la tasa de interés de Leliq a 6,1% mensual (74% TNA vs la de 70% TNA vigente). Por el lado de la inflación, con menor presión de la brecha cambiaria, esperamos que se mantenga en un rango del 6,5%", dijo Polo.

En este contexto, desde Cohen ven valor en distintas alternativas de inversión en pesos de corto plazo, ya sea vía instrumentos a tasa fija, tasa variable, ajustables por inflación (LECER).

Dentro del menú de opciones, Polo encuentra atractivo en los bonos a tasa variable Badlar como el PR15.

"Es un bono que vence el 4 de octubre y rinde 135% anualizado, lo que implica un rendimiento de 7,4% mensual", comentó.

Además, también ve oportunidades en las Ledes, puntualmente en una letra con vencimiento en noviembre (S30N2) que rinde 97% anualizado, lo que implica un rendimiento de 5,8% mensual.

Finalmente, en lo que respecta a bonos CER, Polo destaca la LECER a noviembre (X23N2) que rinde inflación "menos" 16,4 por ciento.

"Considerando que la inflación hasta noviembre se ubicaría en torno al 6,5% mensual, implica un rendimiento de 4,9% mensual", dijo.

Como conclusión, Polo resalta que, dado el mayor rendimiento, el estratega de Cohen se inclina por el PR15 y las LEDES como mejor instrumento de inversión para el corto plazo.

Para Polo, las LECER serían una mejor opción si la inflación se mantiene por encima del 7% mensual.

Finalmente, Tomas Ruiz Palacios, estratega de Consultatio Investments sostuvo que desde la compañía no están con una postura demasiado agresiva en los bonos Badlar soberanos, los cuales podrían verse beneficiados ante la suba de tasas.

"Con respecto a los Badlar soberanos, no estamos con grandes posicionamientos ya que no es una curva tan líquida. De hecho, en agosto, con la suba de tasas, estuvieron detrás de las Lecer. Generalmente, la curva Badlar es una apuesta que suele haber poco valor y no es tan fácil de tener un buen timing con ese instrumento. Por ello, no estamos recomendando mucho traspaso de posiciones a Badlar soberanos", explicó Ruiz Palacios.

En cambio, el especialista de Consultatio sostuvo que lo que sí están recomendando son bonos Badlar corporativos.

"Estamos recomendando sobre Badlar corporativo ya que lo vemos como una apuesta más conservadora. Si bien rinden menos que las Leceres soberanas o algunos otros títulos, su riesgo crediticio es menor aspecto del soberano y creemos que, de cara a 2023, tiene sentido tener estas apuestas conservadores. Por otro lado, el costo de oportunidad de invertir en activos defensivos, gracias a la actual suba de tasas, no es tan alto", dijo.