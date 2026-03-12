La Comisión Nacional de Valores (CNV) intimó este jueves a una billetera cripto a que no liste, ofrezca ni intermedie más una moneda virtual atada al peso. El regulador determinó que la stablecoin ARGt es un valor negociable “que estaría siendo ofrecido al público de manera irregular”, lo que motivó la resolución limitando su ofrecimiento. Belo, la exchange detrás de ARGt, aseguró a El Cronista que ya acató la resolución de la CNV y pausó sus rendimientos, que, según informaciones, llegaban hasta el 32% de TNA. El gran interrogante que generó la decisión de la CNV es si se limitará a prohibir ARGt o si tomará la misma decisión con otras monedas estables. “Se ha realizado una intimación al cese inmediato de determinadas actividades en el ámbito de la oferta pública en la República Argentina vinculadas con el activo virtual denominado “ARGt”, por considerar al mismo un valor negociable que estaría siendo ofrecido al público de manera irregular", aseveró el organismo en un comunicado. “La actuación se originó a partir del relevamiento de comunicaciones públicas en las que se promocionaban rendimientos asociados a dicho activo virtual —incluyendo referencias a tasas de hasta 32% TNA—. Cabe destacar que, cuando un activo virtual reúne las características de un contrato de inversión —esto es, una inversión de dinero en un emprendimiento común con la expectativa de obtener beneficios derivados principalmente del esfuerzo de terceros— puede ser considerado un valor negociable conforme a los criterios establecidos por el llamado “Howey Test”, informó la CNV. Consultados por este medio, desde Belo remarcaron que ARGt, el token peso argentino, es el segundo con más activos en custodia a nivel regional. “Hay una oportunidad muy grande en que Argentina empuje el ecosistema de monedas estables locales y darle acceso al mundo a su moneda. Esto va a ayudar al país a mejorar las condiciones macroeconómicas y posicionarse como un jugador clave a nivel global”, remarcaron fuentes de la compañía. “Vamos a seguir trabajando con el regulador en que esto sea una realidad, estamos convencidos de que la innovación financiera es el camino a seguir”, agregaron. Fuentes de la CNV remarcaron que se trata de un valor negociable porque ofrece rendimientos: “Las que tienen rendimientos son las que están bajo nuestra jurisdicción”. “Del análisis efectuado surge que el esquema de funcionamiento informado incorpora una promesa o expectativa de rendimiento vinculada a la tenencia del Activo Virtual ARGt, circunstancia que encuadraría en la figura de un contrato de inversión incluido en la definición de valor negociable prevista en el artículo 2° de la Ley Nº 26.831 de Mercado de Capitales, lo que deriva en su calificación como valor negociable sujeto al régimen de oferta pública", dictaminó la CNV.