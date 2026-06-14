En esta noticia ¿Cómo ha sido la variación del Litecoin durante el último año?

Este domingo, 14 de junio de 2026, Litecoin inicia la jornada en España con una cotización de 51,15 euros. El valor de apertura refleja una variación del 161,65719 % en comparación con el cierre anterior, en una nueva muestra de la volatilidad que caracteriza a los activos digitales.

El precio del Litecoin y el euro ha mostrado una tendencia positiva en los últimos días. Esto indica que los inversores están optimistas y el valor de ambos activos está en aumento.

Litecoin ha mostrado un comportamiento mixto: en la última semana avanzó un 3.17%, señal de un repunte reciente, pero en el último año acumuló una variación del -63.32%, lo que implica una rentabilidad anual fuertemente negativa; este contraste apunta a alta volatilidad y a que, pese al impulso de corto plazo, el desempeño de largo plazo ha sido desfavorable para los tenedores.

¿Cómo ha sido la variación del Litecoin durante el último año?

La volatilidad económica de Litecoin en la última semana, con un 29.16%, es significativamente menor que su volatilidad anual del 52.57%, lo que indica que su comportamiento es mucho más estable en el último año.

Durante los últimos 12 meses, el Litecoin ha llegado a costar en el mercado español en un máximo de 98,3 euros mientras que su nivel más bajo ha sido 48,1 euros.