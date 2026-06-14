En esta noticia ¿Cómo ha sido la variación del Ethereum durante el último año?

La cotización del Ethereum este domingo, 14 de junio de 2026 a las 12 horas en España es de 1.928,31 euros. Esta cifra refleja una variación del 0,04% en comparación con el día de ayer.

El precio del Ethereum ha mostrado una tendencia positiva en los últimos días, ya que el dato 1 es positivo. Esto indica que la demanda y el interés por Ethereum están en aumento.

En la última semana, Ethereum registró un repunte del 2.13%, lo que sugiere una mejora puntual; no obstante, su variación en el último año de -63.6% indica una caída significativa que se traduce en rentabilidad negativa para quienes han mantenido posiciones a largo plazo. En conjunto, la evolución muestra alta volatilidad, con un avance de corto plazo que no compensa la tendencia bajista anual.

¿Cómo ha sido la variación del Ethereum durante el último año?

En la última semana, la volatilidad económica de Ethereum fue del 29.38 %, lo que es significativamente menor que su volatilidad anual del 55.48 %, indicando que su comportamiento ha sido mucho más estable en el último año.

Durante los últimos 12 meses, el Ethereum ha llegado a valer en el mercado español en un máximo de 3.905,8 euros mientras que su nivel más bajo ha sido 1.835,9 euros.