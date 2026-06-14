En esta noticia ¿Cómo ha sido la variación del Bitcoin Cash durante el último año?

Este domingo, 14 de junio de 2026, Bitcoin Cash inicia la jornada en España con una cotización de 234,3 euros. El valor de apertura refleja una variación del -123,6305 % en comparación con el cierre anterior, en una nueva muestra de la volatilidad que caracteriza a los activos digitales.

En los últimos días, el precio del Bitcoin Cash ha mostrado una tendencia positiva.

Esto sugiere un creciente interés y confianza en su valor en el mercado.

En la última semana, Bitcoin Cash registró una leve caída del -0.15%, lo que sugiere cierta estabilidad a corto plazo; no obstante, en el último año acumuló un retroceso del -66.4%, evidenciando una tendencia bajista marcada y una rentabilidad negativa para quienes mantuvieron la inversión en ese periodo. En conjunto, estos datos reflejan alta volatilidad y un perfil de riesgo elevado, donde posibles repuntes de corto plazo no compensan, por ahora, las pérdidas prolongadas.

¿Cómo ha sido la variación del Bitcoin Cash durante el último año?

La volatilidad económica de Bitcoin Cash en la última semana ha sido del 48.37%, lo que indica que su comportamiento es mucho más estable en comparación con la volatilidad anual del 55.17%.

Durante los últimos 12 meses, el Bitcoin Cash ha llegado a cotizar en el mercado español en un máximo de 755,7 euros mientras que su nivel más bajo ha sido 224,5 euros.