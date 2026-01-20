Los Cedear de ETF: cómo invertir en estos instrumentos clave para capitalizar la suba de los metales

La aversión al riesgo se apodera de los inversores en el mundo y los futuros del S&P 500 y del Nasdaq caen entre 2% y 1,5% a mínimos de un mes en Wall Street este martes. Los bonos de Japón también sufren el embate y cedieron fuerte.

Así reaccionan los mercados globales al discurso del presidente de EE.UU., Donald Trump, quien renovó sus amenazas arancelarias contra Europa para todos los países que se opongan a su plan de control sobre Groenlandia.

Los principales Estados de la Unión Europea han denunciado las amenazas arancelarias como un chantaje y el bloque estudia tomar represalias.

En ese contexto, se fortalecen los precios de los metales. El oro toca nuevos máximos históricos, mientras las acciones en todo el mundo caen y los inversores venden sus bonos del Tesoro de EE. UU.. La huida del riesgo es total.

La reacción se da este martes mientras los operadores estadounidenses regresan a la actividad en Wall Street de un fin de semana largo por el feriado del lunes por el Día de Martin Luther King Jr.

No obstante, los analistas dijeron que al conflicto desatado por Trump se suma que los bonos del gobierno japonés también sufrieron ventas significativas después de que la convocatoria de elecciones anticipadas por parte de la primera ministra Sanae Takaichi sacudiiera la confianza en la salud fiscal del país. Eso tuvo efectos indirectos en los mercados estadounidenses y europeos.