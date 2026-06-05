Este viernes, 5 de junio de 2026, en España, las acciones de Servicios Públicos Eléctricos Iberdrola (IBE)se negocian a 19,72 euros por unidad en el IBEX 35 y alcanzan un volumen de negociación de 171.236. Esta cifra refleja una variación del 0,82% en comparación con el día previo.

En 10 días, la cotización subió dos jornadas, cayó cuatro seguidas, alternó movimientos y cerró con dos alzas, dejando un balance neutral y un sesgo de recuperación.

La cotización de las acciones más destacadas en el IBEX (foto: Pixabay).

La variación del Iberdrola durante la última semana

La volatilidad económica de Iberdrola en la última semana se ha situado en un 9.62%, mientras que su volatilidad anual ha sido del 14.92%. Al comparar ambas cifras, se observa que la volatilidad semanal (9.62%) es menor que la anual (14.92%), lo que indica que su comportamiento en la última semana ha sido mucho más estable en comparación con las variaciones observadas durante el último año.

Cotización histórica de Iberdrola S.A.

Por otro lado, las acciones de Iberdrola se han llegado a cotizar durante el último año a un precio máximo de 20,47 euros el y un mínimo de 18,24 euros.

¿Cuánto rinden los dividendos de Iberdrola?

Los dividendos son un porcentaje de las ganancias de la empresa que se reparte entre todos los accionistas. Esto suele demostrar mayor solidez financiera para atraer nuevos inversionistas. En el caso de Iberdrola S.A., el pago de dividendos estimado es de 0.024%.

Por otro lado,

El beneficio bruto de la empresa es de 23.88B, lo que significa que ha obtenido una ganancia tras restar los costos directos de producción o adquisición de bienes o servicios, pero antes de considerar los gastos operativos generales. Después de deducir todos sus gastos, la ganancia final alcanza los 5.61B, convirtiéndose en un importante fondo de inversión.

La historia de Iberdrola

Iberdrola es una compañía energética española con sede en Bilbao. Genera, distribuye y comercializa electricidad y gas; produce sobre todo energía renovable (eólica, solar e hidráulica), además de ciclos combinados y almacenamiento.

Sus líneas de negocio clave son Redes, Renovables y Generación y Clientes. Opera en España, Reino Unido (ScottishPower), Estados Unidos (Avangrid), Brasil (Neoenergia) y otros mercados; cotiza en el Ibex 35 (IBE) y es referente en la transición energética.