REM: a cuánto estará el dólar y cuál será la inflación a fin de año, según los gurúes de la City

El dólar oficial hoy domingo 14 de diciembre y cotiza a $ 1415 para la compra y $ 1465 para la venta en las pantallas del Banco Nación.

Si bien la divisa cerró la semana con una suba, en lo que va del mes se sitúa $ 10 por debajo del valor en el que cerró noviembre ($ 1475).

En tanto, el dólar mayorista se encuentra en $ 1412,20 para la compra y $ 1462,10 para la venta, por debajo del tope de la banda cambiaria que el BCRA fija hoy en $ 1517,01.

El dólar tarjeta para servicios digitales y turismo, en tanto, se ubica en $ 1904,50 tras las modificaciones del Gobierno a las percepciones de Ganancias y Bienes Personales.

Por su parte, el dólar blue hoy domingo 14 de diciembre se ofrece a $ 1425 para la compra y $ 1445 para la venta. El paralelo se ubica $ 10 por encima del valor con el que cerró noviembre ($ 1435).

De esta forma, la brecha entre el oficial y el informal es negativa (-1,36%). El paralelo cotiza $ 215 por arriba del valor con el que abrió el año (terminó 2024 en $ 1230).

El Banco Central (BCRA) no intervino este domingo en el Mercado Único y Libre de Cambios (MULC).

De acuerdo a los datos difundidos por la autoridad monetaria, y tras los últimos movimientos, las reservas se ubican ahora en u$s 41.902 millones.

La cotización del dólar blue durante los últimos 12 meses

La cotización del dólar oficial desde la salida del cepo

A cuánto cotiza el dólar oficial hoy domingo 14 de diciembre

El dólar oficial hoy domingo 14 de diciembre opera a $ 1465 para la venta. Los precios de hoy, banco por banco:

Entidades Compra Venta BANCO DE GALICIA Y BUENOS AIRES S.A. 1.415,000 1.465,000 BANCO DE LA NACION ARGENTINA 1.410,000 1.460,000 INDUSTRIAL AND COMMERCIAL BANK OF CHINA (ARGENTINA) S.A.U. 1.395,000 1.450,000 BANCO BBVA ARGENTINA S.A. 1.410,000 1.460,000 BANCO SUPERVIELLE S.A. 1.420,000 1.460,000 BANCO DE LA CIUDAD DE BUENOS AIRES 1.400,000 1.460,000 BANCO PATAGONIA S.A. 1.415,000 1.465,000 BANCO SANTANDER ARGENTINA SOCIEDAD ANONIMA 1.410,000 1.460,000 BRUBANK S.A.U. 1.405,000 1.465,000 BANCO CREDICOOP COOPERATIVO LIMITADO 1.415,000 1.465,000 BANCO MACRO S.A. 1.410,000 1.470,000 BANCO PIANO S.A. 1.410,000 1.460,000 BANCO DE COMERCIO S.A. 1.400,000 1.450,000

Tras el dato de inflación, cuál es el plazo fijo que pasó a rendir mejor que el tradicional

El 2,5% de inflación de noviembre reaviva el interés por los plazos fijos UVA, que son atados a la inflación, pero a 90 días, ya que pasaron a rendir más que un tradicional, que no superan el 2% mensual, con el Nación pagando 22,5% anual, mientras en Santander, BBVA y Galicia rinden 21%.

