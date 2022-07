Por virtual cepo al dólar Bolsa, el blue duplica el volumen negociado en acciones

De u$s 4 millones que negociaba el blue en la era Guzmán saltó a u$s 6 millones ahora, justo el doble de los u$s 3 millones que se negocian en acciones. Es porque por esta semana pidieron del Gobierno no hacer contado con liquidación.

Virtual feriado en CCL

El salto de $ 301 a $ 317 del blue (brecha del 146% con el mayorista) obedece, en parte, al pedido que hicieron desde Byma a los agentes de Bolsa de abstenerse de operar el CCL hasta este viernes.

En realidad, advierten que fue una sugerencia y que vino por parte de la Comisión Nacional de Valores, que le dio el mensaje a Byma para que lo traslade a los brokers.

Como todos le hicieron caso, para evitar inspecciones y auditorías, se negoció lo mínimo e indispensable, por lo que se desplomó el volumen negociado en ese segmento, que terminó en 309 pesos.

Virtual cepo

Es porque por esta semana pidieron del Gobierno no hacer contado con liquidación. La única opción entonces para poder dolarizar en el exterior pasó a ser el blue, que en la era Batakis aumentó un 50% su volumen negociado, al pasar de u$s 4 millones con Guzmán a los actuales u$s 6 millones.

Si se lo compara con el volumen operado en acciones, que son u$s 3 millones si se toma al valor del CCL, el informal lo duplica.

Qué pasará con el blue

Para este jueves el billete quedó tomador en $ 315, pero sin vendedores. En la jerga, tomador es lo opuesto a vendedor. O sea, se tiene punta de compra (quienes quieren abastecerse de billetes) pero no de venta.

"Todo el mercado de bienes te pide billete para que te entreguen la mercadería", revelan en las mesas.

