Por qué suben las acciones y los bonos tras el balotaje

Los bonos y las acciones reaccionan favorablemente al resultado electoral. El mercado se entusiasma con un discurso ortodoxo desde lo económico.

También festeja el acuerdo político con el PRO. Aun así, se mantiene cierta cautela para el mediano plazo dado los desafíos macroeconómicos.

Vuelan las acciones en Wall Street tras la victoria de MileiAdvierten que el contado con liquidación llega atrasado al balotaje

Entendiendo el rally

La reacción del mercado ante el resultado electoral que dio como ganador al libertario, Javier Milei, es más que positiva.



Los bonos suben hasta 7,2%, mientras que las acciones avanzan hasta 12% en las primeras horas de operaciones en Wall Street.

Los activos financieros en Argentina no operan ya que el lunes es feriado.

A la hora de explicar el por qué el mercado festeja la victoria de Milei se basa en varios factores.

El primero de ellos es que se trata de un presidente pro mercado.

Es decir, Milei tiene un sesgo ortodoxo de la economía, alejado de la heterodoxia del Kirchnerismo y de lo que proponía Sergio Massa, el candidato oficialista que terminó perdiendo el balotaje.

La señal ortodoxa de Milei no solo se puede evidenciar a lo largo de su campaña, sino que también en su discurso de ayer.

Javier Milei afirmó que la situación de la economía es crítica y que actualmente "no hay lugar para el gradualismo". Esto es entendido por el mercado con que intentará hacer un ajuste fiscal rápido y agresivo.

Fernando Marull, economista y director de FMyA, afirmó que "lo más probable es que se vaya a déficit 0% en 2024 y horizonte de Superávit en 2025. Es una buena noticia para recobrar financiamiento".

Además, Milei prometió defender los contratos y mostrando un compromiso de que pagará las deudas.

Esto es música para los oídos de los tenedores de bonos ya que implica que el Gobierno hará lo posible para pagar, aun contemplando la mala situación de las reservas netas, las cuales se ubican en -u$s 10.700 millones.

Por otro lado, Milei se muestra más moderado con relación a sus promesas de campaña rupturistas. En particular, ayer Milei dijo que quiere arreglar el Banco Central, y no dijo que lo quiere cerrar. Esto no es un detalle menor.

Finalmente, y desde el lado político, Milei selló un pacto con el PRO. Esto también le sirve de sustento para tener un respaldo de Gobernabilidad para las reformas que Milei quiere llevar adelante.

De esta manera, Milei intentará llevar a cabo un ajuste fiscal, dejando de lado (en el margen) las promesas disruptivas de cerrar el Banco Central y de dolarizar (algo que atemorizaban a los inversores), a la vez que viene con un discurso de ajuste fiscal y prometiendo normalizar las cuentas públicas.

En ese combo, la alianza política con el PRO no deja de ser menor y garantiza una mayor estabilidad de gobernabilidad para llevar adelante las reformas.

En el mismo sentido político, el mercado festeja que el peronismo perdió el poder luego de dejar una macro con 140% de inflación, 40% de pobres, un dólar que pasó de $60 a casi $1000 y reservas ni crecimiento económico.

Todo esto no significa que el camino sea fácil y que Wall Street esté confiado en que las acciones y los bonos van a subir. Probablemente la cautela siga reinando entre los inversores.

Javier Timerman, Managing Partner de Adcap Grupo Financiero, espera que las acciones y los bonos suban porque el mercado va a celebrar a un candidato pro-mercado sobre el kirchnerismo.

"Va a haber entusiasmo en el mercado. Esa va a ser la primera reacción, de optimismo. Sin embargo, el mercado será cauto en cuanto a tomar posiciones porque todos los inversores coinciden en que el escenario es muy difícil para la Argentina, más allá de esperar el equipo económico que se ha nombrado y el carácter de los discursos de Javier Milei en torno a posibles acuerdos de gobernabilidad, etc.", comentó.