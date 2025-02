Por qué no hay interés de los inversores por deuda dólar linked

Los mercados hablan siempre a través de los precios: en medio de los cruces del Gobierno contra economistas por el supuesto atraso cambiario, los bonos en circulación que ajustan por el tipo de cambio oficial no se mueven. Tampoco hay movimientos significativos en el MATBA Rofex, donde ayer los contratos a futuro se hicieron sin variaciones significativas en todos los plazos.

El gran interrogante pasaba ayer por la licitación de deuda del Tesoro, que en su menú de bonos incluyó un papel dólar linked con vencimiento en el 2026. Astutamente, esa jugada pergeñada por el ministro Luis Caputo y Pablo Quirno desde la secretaría de Finanzas, terminó siendo la muestra de que no se esperan grandes saltos en el valor del dólar oficial. Caso contrario, la demanda hubiera sido elevada, y más con el actual nivel de las tasas en pesos.

La deuda dólar linked fue un recurso que utilizó y abusó el kirchnerismo en todas sus etapas como mecanismo de financiamiento, especialmente en el fin de sus gestiones. Recuérdese las ventas de dólar futuro por más de $ 15.000 millones en la presidencia de Alejandro Vanoli en el BCRA en 2015 y el festival de deuda dólar linked en los últimos meses de la gestión de Alberto Fernández, con Sergio Massa y Miguel Pesce en Economía y BCRA respectivamente. El atraso cambiario era tal que, a sabiendas de que un nuevo gobierno debía convalidar un salto cambiario, se financiaban con deuda dólar linked para alegría de sus compradores.

"Ofrecimos un dólar link para los que veían atraso cambiario, pero no tuvo demanda..." posteó en la red social X Luis Caputo poco después del cierre del mercado y dando pistas acerca del resultado de la licitación del Tesoro. Fue un festejo respecto de los cruces y acusaciones por el supuesto atraso cambiario. La jugada oficial era previsible: en los últimos días no hubo movimientos significativos en el mercado a futuro ni tampoco en las emisiones dólar linked del gobierno y empresas. "Es un mercado muerto", dijo a El Cronista un trader de una ALyC poco antes de que se conociera el posteo de Luis Caputo.

Ofrecimos un dólar link para los que veían atraso cambiario, pero no tuvo demanda... — totocaputo (@LuisCaputoAR) February 12, 2025

"El plan de estabilización ha tenido resultados tangibles hasta ahora; los riesgos están siendo cuidadosamente evaluados. El BCRA continúa aumentando las reservas de divisas para pagar la deuda cambiaria. Insistimos en que la sostenibilidad de una política prudente depende de las elecciones intermedias de octubre, donde los resultados, a su vez, dependerán del éxito de los esfuerzos de desinflación y de cuán homogénea eventualmente se vuelva la recuperación. Las autoridades parecen entender muy bien los desafíos y siguen mostrando un buen historial en la gestión de riesgos y escasez", destaca un informe de Morgan Stanley.

Respecto a un acuerdo con el FMI, destaca que "creemos que es justo suponer que no habrá cambios importantes en la combinación de políticas por ahora".

El Gobierno no quiere caer en pasos en falso, aunque tengan poca probabilidad de ocurrencia. El mercado descuenta que el actual esquema cambiario se mantendrá todo el 2025. Y si hay o no atraso cambiario no importa. Lo que importa es la capacidad del Gobierno de sostener al dólar oficial. Y la tiene. Y por ello el dólar linked es una especie en extinción.