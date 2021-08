Dólar ahorro: la compra se disparó casi 60% por el salto del blue y llegó a su nivel más alto desde enero

La disparada del blue que se registró en julio cuando el billete llegó a cotizar hasta $ 185 hizo que se incrementase en un 59% la compra de dólar solidario en los bancos, debido a la ampliación de la brecha entre ambos, de acuerdo a la información publicada por el Banco Central (BCRA).

Según el informe de Evolución de Mercado de Cambios y Balance Cambiario, se compraron billetes por u$s 130 millones, un 59% más que en junio, y efectuaron ventas por USD 5 millones. Así, el mes pasado la compra de dólar ahorro fue la más alta desde enero, cuando se adquirieron u$s 144 millones para atesoramiento.

De esta forma, las personas compraron de forma neta u$s 125 millones para atesoramiento con un aumento de 65% respecto al mes previo. El incremento en forma neta fue mayor porque subió la cantidad de compras y cayó la de ventas respecto a junio.

Pese al alza mensual, las compras del dólar solidario registraron un descenso de 83% interanual, debido a que el año pasado en julio todavía no se habían aplicado las restricciones que finalmente se impusieron en septiembre y restringieron aún más el universo habilitado a acceder al mercado de cambios oficial.

En cuanto a la cantidad de personas que operaron, en julio 690 mil individuos compraron billetes -unos 247 mil más que en junio-, lo que marcó un incremento de 56% mensual.

En tanto, cerca de 25 mil vendieron, resultando así compras y ventas per cápita de u$s 189 y u$s 218, respectivamente.

En total, las personas compraron de forma neta u$s 229 millones, básicamente para gastos efectuados con tarjetas por consumos con proveedores no residentes (u$s 124 millones) y para atesoramiento (u$s125 millones en billetes), de acuerdo a la información oficial.

Compras del BCRA récord





En julio, el Banco Central realizó compras netas a través del mercado de cambios por u$s 714 millones, lo que permitió que las reservas internacionales del BCRA se incrementaran en el mes por u$s 145 millones.

De esta forma, el BCRA acumuló en los primeros 7 meses del año compras por unos u$s 7.200 millones en el mercado cambiario, récord para dicho lapso desde el 2012.

En este contexto, los clientes de las entidades y las mismas vendieron de forma neta en el mercado de cambios u$s 637 millones y u$s 77 millones, respectivamente, los cuales fueron comprados por el Banco Central. Asimismo, el Tesoro Nacional realizó compras directas al BCRA por u$s 841 millones.