El dólar ahorro ya está casi $ 18 abajo del blue y se acomoda entre los más baratos del mercado

El dólar blue volvió a aumentar este viernes como viene haciendo a diario en las últimas semanas mientras que el oficial sigue moviéndose a cuentagotas, lo que determina que el solidario que se vende en los bancos ya se haya establecido como uno de los más baratos del mercado.

Este cambio de tendencia comenzó en junio pero desde entonces la brecha no para de agrandarse y ya llega a 10%. Es que desde el 4 de febrero hasta mediados de junio, el valor del dólar ahorro superó al del paralelo, lo que llevó a que las compras minoristas en el mercado oficial descendieran a niveles mínimos.

En la previa del cierre de listas de aspirantes a candidatos para las elecciones de medio termino que se realizarán en noviembre, continuó el ascenso del blue en medio de un renovado apetito por el dólar que también se refleja en las cotizaciones financieras y por lo cual el Gobierno decidió aumentar las restricciones para operarlos.

En este marco, sobre el final de la semana el blue subió a $ 185 mientras que el dólar ahorro se mantiene apenas por encima de los $ 167, lo que establece una diferencia de casi $ 18 entre las cotizaciones, que ya están aprovechando los ahorristas, con un alza en la demanda que ya se ve en los bancos, y también quienes pueden acceder a ese mercado para hacerse una diferencia cambiaria.

Para calcular el precio del dólar ahorro, al valor oficial de los bancos hay que sumarle un 30% del Impuesto País y un 35% en concepto de anticipo de Ganancias o Bienes Personales. Aunque al año se puede pedir el reintegro, la medida derivo en un 65% de recargo al momento de adquirir divisas en el mercado oficial.



Este mes todavía está vigente el cupo de u$s 200 para quienes no adquirieron divisas por esa vía o no hicieron compras en dólares con la tarjeta. Sin embargo, no todos los argentinos pueden acceder porque el Gobierno limitó el año pasado su compra.

Pese a la brecha que hay entre estas cotizaciones, hay otro dólar en el mercado que vale aún menos que el solidario, el MEP, que cerró la semana a $ 166,48, con lo cual mediante la compra y venta de bonos en una operatoria legal se puede acceder al billete norteamericano con un valor de $ 18,5 menor al del mercado informal.