Por el cepo al dólar recargado, creció la deuda externa privada y alcanzó máximos en cinco años

Los niveles de endeudamiento externo por parte de las empresas del sector privado siguen creciendo. En el marco del cepo cambiario reforzado, el stock de deuda de las compañías del país, en base a sus necesidades de contar con dólares para producir, registró otro aumento durante el tercer trimestre del año pasado.

Los datos oficiales, que se dieron a conocer esta tarde, reflejan que al 30 de septiembre del año pasado la deuda de las empresas totalizaba u$s 91.364 millones, lo que presenta un incremento de u$s 7.128 millones respecto al trimestre anterior y de u$s 12.517 millones en relación al mismo período de 2021.

Shock del dólar: el mercado especula con el fin del gradualismo cambiario y un salto devaluatorio





En su informe, el Banco Central indicó que el incremento que se observó durante el período bajo análisis fue explicado en su totalidad por el aumento de la deuda comercial, ya que la deuda correspondiente al rubro financiero registró cancelaciones netas.



En ese sentido, la autoridad monetaria detalló que a finales de septiembre pasado la deuda externa comercial del sector privado totalizó u$s 52.266 millones, lo que representa un alza de u$s 7.692 millones en comparación con el trimestre previo y de u$s 15.076 millones respecto al mismo período del año anterior.

De acuerdo con cálculos de la consultora 1816, durante el año pasado las empresas aumentaron su deuda comercial por más de u$s 8000 millones, debido a los mayores controles que impuso el Banco Central para acceder al dólar a través del mercado oficial de cambios, lo que forzó a tomar créditos externos.