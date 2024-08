Reservas del BCRA: a cuánto van a caer a fin de año

La oportunidad para la salida del cepo es un interrogante desafiante para el mercado. Sobre todo por el panorama de las reservas del BCRA, que hoy con signo negativo pueden seguir profundizando la tendencia. El 'siga siga' del dólar blend provoca que un 20% de la liquidación de exportaciones no vaya al mercado oficial.

Y ahora se le agrega una suerte de doble Nelson en las importaciones, por sus dos efectos: la baja del 10% del impuesto PAIS desde septiembre, que hace saltar las importaciones. Y el efecto que haya sólo dos cuotas en lugar de cuatro para los pagos al exterior, lo que puede hacer saltar importaciones a 150% en octubre, de acuerdo con Fernando Marull.

Salto de importaciones

El economista asume que las importaciones subirán desde septiembre u$s 1500 millones mensuales. Por el lado financiero, estima que pueden ingresar u$s 1500 millones de blanqueo, y hay sólo u$s 1000 millones de pagos de Bopreal y organismos.

"En este escenario de importaciones saltando con exportaciones en baja, y financiero con un poco de blanqueo, las reservas a fin de año caerían hasta u$s 8000 millones negativas, preocupante aunque mejor de como finalizó el año pasado, en u$s 11.600 millones negativas", precisa Marull.

Desde inicios de Milei

Conviene señalar que, desde el inicio de la gestión, las reservas netas acumuladas ascienden a u$s 8287 millones, cifra por debajo del máximo del 25 de junio, cuando se situaron en u$s 12.389 millones. Por su parte, el FMI ha impuesto una meta de acumulación de u$s 8700 millones para fin de septiembre.

Aunque el Banco Central no tiene grandes pagos pendientes hasta esa fecha, el saldo comprador reciente no refleja una acumulación significativa de reservas, debido en parte a la intervención en el CCL para sostener bajo el precio del dólar.

Meta del FMI

"Alcanzar la meta impuesta por el FMI se perfila como una tarea difícil para la entidad, sobre todo considerando que las negociaciones para un nuevo crédito con el organismo no comenzarían hasta fin de año", advirtió GMA Capital.

De hecho, las compras que vino haciendo el Central tienen una razón de ser: los analistas de IEB plantean la hipótesis de que la futura baja de alícuota del impuesto PAIS, más allá del impacto positivo sobre los precios, podría estar influyendo en este mayor ritmo de compras.

Patear pagos

"La reducción de la alícuota prevista para septiembre genera incentivos para que los importadores posterguen operaciones, pagando finalmente con una carga impositiva menor".

"De esta forma, las recientes compras del BCRA no serían más que un fenómeno temporal que se disiparía con mayor demanda de dólares por importaciones hacia adelante, lo cual podría acentuarse con una recuperación del nivel de actividad".

BCRA aclara

De todos modos, las compras que dice hacer el BCRA no siempre terminan siendo de tal magnitud. El Central publica en la red social X los datos provisorios sobre los saldos de sus intervenciones en el MULC a final de cada día, que luego los sostiene o corrige con la publicación oficial que mantiene retraso de tres días.

LCG ha notado que en lo que va de agosto, algunas correcciones han sido significativas: "Mientras que los datos anticipados arrojan compras netas por u$s 395 millones hasta el 19 de agosto, los datos oficiales las reducen a u$s 226 millones".

Por otro lado, resaltan que el miércoles y jueves pasado las reservas reflejaron una caída, aun cuando las compras netas del BCRA sumaron u$s 93 millones. "Este retroceso es por las anunciadas intervenciones del BCRA en el CCL".