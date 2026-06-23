En esta noticia Los problemas para la recategorización

Las acciones argentinas operan con fuertes bajas en Wall Street este martes, en una jornada negativa para los mercados emergentes y para la bolsa de EE.UU. por el desplome de las empresas tecnológicas en Nueva York, donde SpaceX de Elon Musk sucumbió más de 16% y Amazon se hundió casi 5%. Sin embargo, para los activos locales hay un factor adicional que explica la cautela de los inversores: la expectativa por la decisión que debe comunicar MSCI sobre la clasificación del mercado argentino.

El clima negativo de los mercados fue más fuerte que las señales de avance en las negociaciones entre Estados Unidos e Irán por poner fin a la guerra en Oriente Medio.

Así, los ADR argentinos caen hasta 3%, liderados por Grupo Financiero Galicia, que cede 3,09%, seguido por YPF (-2,93%) Y BBVA (-2,72%).

En el panel local, las acciones también operan en negativo y el S&P Merval pierde 1,5%, arrastrado por las caídas de hasta 2,6% en los papeles, dentro de los cuales el que más valor pierde es el de BBVA, seguido por Macro (-2,9%) e YPF (-1,88%).

El contexto global impacta fuerte en los activos locales. Las bolsas de Asia y Europa acusaron caídas abultadas a causa de una oleada de ventas de acciones tecnológicas, ante las dudas sobre la rentabilidad de la Inteligencia Artificial (IA) y las enormes valorizaciones de las empresas del sector. El índice surcoreano Kospi fue el más golpeado del día por las pérdidas de los colosos de los semiconductores SK Hynix y Samsung. También la bolsa de Tokio cerró con una caída de 3,55% y la de Taipéi perdió 1,34%.

Eso se da mientras el mercado espera el veredicto de MSCI respecto de si pone o no en evaluación una eventual recalificación de la Argentina, que actualmente permanece catalogada como mercado “Standalone”.

Esa categoría está reservada para países que presentan restricciones significativas para el acceso de los inversores internacionales. El mercado especulaba con la posibilidad de que MSCI, al menos incluyera al país en una instancia de revisión para una eventual mejora de categoría el jueves pasado. Eso no sucedió y se esperan novedades este martes al respecto.

Sin embargo, el comportamiento reciente de las acciones argentinas parece reflejar un creciente escepticismo. Tanto la rueda del lunes como la de este martes muestran movimientos compatibles con la idea de que no habría novedades positivas en el corto plazo, ni siquiera una revisión para regresar a la categoría de mercado de frontera.

Así lo confirma Gastón Lentini, fundador de El Doctor de tus Finanzas, al señalar: “No creo que ingresemos ni siquiera en etapa de revisión. MSCI hace años que nos viene haciendo las mismas objeciones y

Los problemas para la recategorización

La principal traba sigue siendo la falta de libre movilidad de capitales. Si bien el Gobierno avanzó en la flexibilización de varias restricciones cambiarias, los analistas remarcan que todavía persisten controles que limitan la entrada y salida de fondos, una condición central para los criterios de MSCI.

Por ahora, el mercado permanece a la espera de la comunicación oficial de MSCI. Pero la lectura de los operadores es que la falta de avances definitivos en materia de libre movilidad de capitales podría postergar nuevamente cualquier cambio en el estatus de Argentina dentro de los índices globales.

En ese contexto, la renta variable local enfrenta una doble presión: el deterioro general del apetito por riesgo en los mercados emergentes y la posibilidad de que el país continúe aislado de los principales índices internacionales por un período más prolongado.