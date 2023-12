Plazo fijo: qué le pidieron los bancos al Central y cuál fue su respuesta

Hoy la tasa mínima de plazo fijo está regulada, razón por la cual ningún banco puede pagar menos del 11% mensual. Los banqueros quieren libre competencia, que sea como antes, que cada banco pueda ofrecer la tasa de depósito que quiera.

Si bien hoy pueden ofrecer la tasa máxima que deseen, como no hay demanda de créditos ninguna entidad paga más de lo que establece el Banco Central.

Pero los bancos quieren libre competencia. No sólo en este punto, sino también en la tasa de revolving, como se denomina en la jerga a quienes pagan el mínimo del resumen de la tarjeta de crédito, cuya tasa máxima hoy está regulada. Por eso, es que conviene pagar el mínimo antes que sacar un préstamo personal, cuya tasa es mayor.

BCRA al tanto

En el directorio del BCRA saben de este pedido, pero en este momento están más ocupados en resolver los temas macros y dejan para una segunda etapa los micro, como estos casos, de todos los créditos y tasas subsidiadas.

"Dennos un respiro, recién acabamos de llegar. Vamos resolviendo todos los días algo", es la respuesta que reciben los banqueros de parte de las nuevas autoridades del Central.

Regulaciones

Altos funcionarios del equipo económico les confesaron que hoy la situación es muy precaria como para levantar todas las regulaciones de un día para el otro, aunque es un tema que está en la hoja de ruta del nuevo directorio.

Hoy la prioridad, según destacan altas fuentes del BCRA, es la preparación de un futuro plan de estabilización, para terminar de acomodar los precios relativos y poder atender la necesidad de dólares, tanto para abastecer a las importaciones como para pagar los vencimientos de deuda en moneda extranjera.

Cuidar reservas

Por eso la decisión de cuidar las reservas del Central, ya que si no hay dólares para poder comprar insumos médicos para los hospitales, no se puede estar regalando dólares baratos para ir a Miami. De ahí de poner un dólar tarjeta caro para cuidar cada divisa.

Otra de las premisas es el overshooting que dieron a $ 800 para tener un colchón y no tener que devaluar devuelta, sino mantener un crawling del 2% mensual.

Aunque no es un número inamovible, según destacan las nuevas autoridades, sino que se irá viendo en función de cómo vaya saliendo todo. Es el inicial el 2%, lo que no quiere decir que no vayan a tener que ajustarlo luego.

Flotación

Pero si ponían cero de ajuste iban a decir que se trataba de un régimen de cambio fijo, cuando según señalan, están en un interregno hacia una flotación en el tipo de cambio. Como son conscientes de que hoy no están dadas las condiciones para hacer esta flotación, van a este camino intermedio.

Saben también que el mercado los está mirando, y que hasta que no pase un trimestre de seriedad en amenizar las cuentas públicas y que el mercado compre que hay equilibrio fiscal, no habrá total credibilidad sobre el plan económico.

Contención cambiaria

Entonces acompañarán el equilibrio fiscal con políticas de contención cambiaria, según pudo saber este diario por altas fuentes del equipo económico que comanda Luis Caputo, que hizo un cambio en un puesto clave en el BCRA.

La mesa de Operaciones la pasó a dirigir el ex JP Morgan Esteban Klein como subgerente general de Operaciones, en reemplazo de Fabián Sgarbi, muy allegado a Miguel Pesce, quien pasó a ser subsecretario de Presupuesto.