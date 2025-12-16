En el comercio electrónico de las pymes, vender una vez no basta, ya que la rentabilidad real surge cuando los compradores regresan. Según un informe publicado por Shopify, la fidelización es clave: los clientes recurrentes aportan hasta el 44% de los ingresos, aunque son solo el 21% de la base.

La tasa promedio de retención en ecommerce ronda el 28%, con sectores como CBD y consumibles superando el 30%. ¿Por qué es importante? Porque mantener clientes cuesta menos que atraer nuevos y asegura ingresos sostenibles.

¿Cómo calcular la tasa de fidelización?

Para calcularla tasa de fidelización es necesario restar los “nuevos clientes” de los “clientes finales”, dividir por los “clientes iniciales” y multiplicar por 100. Este indicador permite ajustar estrategias y mejorar la relación con el cliente.

¿Cómo mejorar la experiencia del cliente?

Una compra sin fricciones, recomendaciones personalizadas, entregas seguras y devoluciones simples son factores que impulsan la recompra. También ayudan los programas de fidelización y la escucha activa.

Unificar datos y automatizar procesos es esencial para ofrecer experiencias únicas. La digitalización permite integrar herramientas que simplifican la gestión financiera y operativa, liberando tiempo para enfocarse en el cliente.

La herramienta que simplifica la gestión empresarial

Galicia renovó su App Galicia Office, pensada para empresas que buscan eficiencia. Permite operar con múltiples CUIT, pagar proveedores, acceder a créditos, invertir (incluido dólar MEP) y pagar con QR.

Foto: Pexels, edit El Cronista.

Además, suma login biométrico y vistas personalizables para priorizar lo importante. Para negocios online, centralizar la operatoria financiera agiliza procesos y libera recursos para mejorar la fidelización.

La optimización financiera no solo impacta en la rentabilidad, también mejora la experiencia del cliente. Un ecommerce que gestiona pagos y créditos de forma ágil puede ofrecer descuentos, envíos rápidos y programas de fidelización más atractivos.

Herramientas como Galicia Office permiten implementar estas mejoras sin fricciones, fortaleciendo la relación con los compradores y aumentando la probabilidad de recompra.