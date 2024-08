Prevén menos uso de efectivo, pero las transferencias a alias aún corren con ventaja

Un fuerte impulso a los medios de pago electrónicos en desmedro del dinero en efectivo prevé la industria financiera, luego que el Gobierno eliminara las retenciones a cuenta de Impuesto a las Ganancias e IVA en las ventas de comercios a partir del 1° de septiembre. La medida, también, nivela la cancha impositiva con respecto a las transferencias a Alias, que no pagaban retenciones y eran muy utilizadas por pequeños y medianos comerciantes. Sin embargo, éstas aún corren con ventaja porque son inmediatas y no tienen comisiones.

La Resolución General 5554/2024 de la Administración Federal de Ingresos Públicos (AFIP) publicada este miércoles en el Boletín Oficial elimina las retenciones a los pagos electrónicos. Así, los comerciantes, locadores o prestadores de servicios que cobren mediante tarjeta de crédito, débito o QR no sufrirán la retención a cuenta de los impuestos.

Desde el ministerio de Economía argumentan que la medida permitirá fomentar la formalización de las transacciones, la inclusión financiera y reducir los costos de los sistemas de pagos. Pese a que es un incentivo contra el uso de efectivo, no eliminará los descuentos que ofrecen comerciantes, que prefieren el dinero en la mano para no afrontar comisiones de tarjetas ni plazos prolongados de acreditación.

"Creemos que es un avance muy importante para igualar los pagos con tarjeta a los pagos en efectivo con los que no hay retenciones ni percepciones. Esperamos que esta medida se traduzca en un crecimiento de la adopción de medios de pago digitales en los comercios, lo que redundará en mayor inclusión financiera y desarrollo del país", comentó Emiliano Porciani, Chief Business Officer de Payway.

La decisión es un fuerte desincentivo para el uso del efectivo, pero también afectaría a las transferencias a Alias, que es un mecanismo que creció para esquivar esas percepciones. "Esto puede afectar a las transferencias, pero también es cierto que muchos comercios eligen ese mecanismo no solo para no pagar retenciones, sino también para no pagar los costos asociados a la operación con tarjetas", aclara una fuente de la City.

Desde el Banco Central están trabajando para eliminar las asimetrías en el sistema de medios de pago. "La idea es que no haya asimetrías, como por ejemplo el no pago de retenciones con transferencias por Alias", aseguran desde la entidad.

"En los últimos cinco años, los argentinos han quintuplicado el uso de medios de pago digitales sobre las extracciones de efectivo. Sin embargo, las elevadas percepciones que enfrentan los comercios ha sido un obstáculo para profundizar esta tendencia", aseguraron desde la Cámara Argentina Fintech.

Además, destacaron que la medida elimina anticipos fiscales, garantiza más seguridad en las transacciones, provee de trazabilidad y transparencia en las operaciones, y facilita el acceso al crédito de los comerciantes.