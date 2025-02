Pese a baja de retenciones, el agro liquidó menos dólares: por qué

El BCRA adquirió u$s 163 millones el viernes, la mayor compra desde el 14 de enero. Esta buena performance se dio en una rueda en la que el volumen operado en dólar divisa y MEP en MAE saltó de u$s 316 millones promedio en los cuatro días anteriores a u$s 511 millones.

De esta manera, se convirtió en el más alto desde el 27 de diciembre del año pasado, cuando se cumplió el plazo de 30 días para que accedieran al MULC los importadores que habían esperado el cese del pago a cuenta del impuesto PAÍS.

Liquidación del agro

El mayor volumen operado se explicó parcialmente por una aceleración de la liquidación del agro, que totalizó u$s 84 millones el viernes, el mayor registro en cinco ruedas.

Entre el lunes y el jueves pasado promedió u$s 46 millones, por debajo de la media de u$s 72 millones de la semana previa. Dicho esto, la liquidación del agro aún no se aceleró notoriamente, pese haber entrado en vigor la baja de retenciones.

Menos plazo

"Más allá de esto, destacamos que no esperamos que haya una liquidación masiva del sector, dado que se acortó el plazo de liquidación de 365 a 15 días. Esto evita que pueda liquidarse por adelantado la cosecha gruesa, por lo que la liquidación iría más en línea con la estacionalidad", revela un informe de research de PPI.

No obstante, los exportadores tendrían más stock disponible para liquidar, debido que los productores tienen mayores incentivos a vender lo acopiado de la campaña previa ante el incremento de los precios en el mercado interno. Por esto mismo, esperan que haya cierta aceleración en la liquidación del agro en los próximos días.