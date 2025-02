BCRA 'interventor' en el dólar le impide acumular más reservas

El Banco Central lleva comprados más de u$s 1.500 millones este mes, con volúmenes totales por debajo de diciembre. Las reservas brutas quedaron en u$s 29.647 millones y, a pesar de estas compras, acusan apenas una suba de u$s 35 millones versus el cierre del mes anterior, y de 2024.

"Respecto de enero de 2024 el ritmo de compras es de menos de la mitad, lo que pone en evidencia que, en 2025 tenemos que esperar una reducción del nivel de compras netas del BCRA", pronostican desde la consultora Outlier.

Maximiliano Ramirez, socio de Lambda Consultores, agrega un dato clave por la cual no pudieron acumular un mayor nivel de reservas: las intervenciones para sostener la brecha cambiaria en torno al 14%.

El BCRA define cuándo será la baja de tasas y ya calculan cómo impactará en el dólar libre

Cuentas sueldo: radiografía del empleo a través de los bancos

BCRA interventor

"Entonces, las compras que estuvo haciendo el Central no alcanzaron para sostener la dinámica de ventas, porque se incrementó la demanda de importadores. Si bien tuvo semanas donde compró, la semana pasada llegó a vender u$s 119 millones".

Este enero el Gobierno tuvo que salir a jugar fuerte para mantener la brecha cambiaria y evitar que el dólar financiero se escape.

En febrero Ramírez estima que va a haber semanas compradoras, pero a su juicio no se va a notar en la acumulación de reservas, porque va a seguir interviniendo para buscar mantener a rajatabla todo lo que tenga que ver con la brecha cambiaria en torno al 15%.

Reservas negativas

Esto sería un puente para llegar a un acuerdo con el Fondo Monetario Internacional por entre u$s 15.000 millones y u$s 20.000 millones que, de ser así, las reservas negativas, que hoy alcanzan los u$s 10.000 millones, pasarían a positivas en hasta u$s 10.000 millones.

Aunque, claro, habría que analizar en detalle la letra chica para ver cuál sería el poder de fuego del BCRA en sus intervenciones para domar a los dólares bursátiles en caso de que se escapen.

De todos modos, para Ramiro Tosi, director de la consultora Suramericana, no es válido comparar los u$s 1549 millones comprados en enero por el BCRA contra los u$s 3.272 millones de enero del año pasado, porque el Central había cuotificado los pagos de importaciones a sólo el 25%: "En comparación es mejor este enero que el de 2024".

Compras de reservas del BCRA

Eric Ritondale economista jefe de Puente, espera que el ritmo de compras se sostenga en torno a u$s 1500 millones mensuales en los próximos meses: "La comparación respecto a un año atrás no es buena, ya que estaba vigente la calendarización de los pagos de importaciones, recién iniciada la nueva administración".

Gustavo Neffa, socio de Research for Traders, va en la misma dirección: "No es referencia para ver la evolución normal de la acumulación de reservas del BCRA, porque los exportadores tenían retenida mucha soja a la espera de la devaluación que tanto tardó en realizarse".

Liquidación de divisas

"Ahora, la apreciación del real en Brasil debería incentivar a los exportadores a corto plazo, aunque la estacionalidad juega en contra de la liquidación de divisas en este mes".

Rafael Di Giorno, socio de Proficio Investment, es otro de los que apuntan que es lógico que hayan comprado más el año pasado porque prácticamente no tenían acceso a las operaciones de comercio exterior, mientras hoy las importaciones se encuentran bastante regularizadas.

"El año pasado tuviste una devaluación fuerte en diciembre que provocó mucha liquidación de soja en enero. Ahora bajaron las retenciones pero el tipo de cambio ya no es tan favorable".

Emisiones en dólares

Nicolás Monzón, Economista Senior en Balanz, explica que la compra de reservas en enero se explicó por las emisiones de deuda en dólares de corporativos locales, que han sido la principal fuente de financiamiento de la cuenta corriente en los últimos meses.

"Para febrero, esperamos que los exportadores aprovechen la disponibilidad de financiamiento en moneda extranjera (prefinanciación de exportaciones) y la reducción temporal de retenciones para vender granos y derivados a un mejor precio. En este contexto, es probable que el Banco Central continúe comprando reservas durante el primer trimestre".