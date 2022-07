Para Reuters, "la deuda de Argentina se hundió aún más en territorio de dificultades"

Según un artículo de la agencia de noticias británica Reuters, la deuda de Argentina se "hundió aún más en territorio en dificultades", cuando el peso tocó nuevos mínimos históricos y el dólar blue cotizaba casi un 4% menos que el día anterior.

"La llamada deuda soberana extrabursátil cayó un 1,1% en general el viernes, alimentada por las persistentes dudas de los inversores, incluso cuando los rendimientos del bono de referencia Bonar 2030 ARAL30D=RASL superaron el 40% después de que su valor cayera un 2,1%", dice el artículo publicado por Walter Bianchi.

Además, la nota señala la falta de capacidad de la nueva ministra de Economía, Silvina Batakis, en lograr "calmar los mercados ansiosos", a pesar de su compromiso de seguir adelante con el actual acuerdo de deuda del país con el Fondo Monetario Internacional (FMI).

También remarcó el intento de impulsar las reservas de dólares estadounidenses con el "dólar turista", un plan para permitir que los extranjeros cambien divisas a una tasa significativamente más alta que la disponible anteriormente.

El artículo concluye con la impactante realidad de que, actualmente, "los dólares estadounidenses valen más del doble de su valor en pesos en el mercado negro frente a la tasa oficial", refiriéndose a los nuevos valores alcanzados por el dólar blue la semana pasada.

Un reciente trabajo de Reuters publicado el 15 de julio da a conocer los cinco países que se encuentran en default y otros doce que podrían enfrentar el mismo destino. Lamentablemente, Argentina se sumó al listado de esos doce países que se encuentran en la zona de peligro de "incumplir sus pagos".

El artículo titulado "The big default? The dozen countries in the danger zonelo que "lo que "" referencia los factores que trazan el mercado global actual: aumento de los costos de endeudamiento, sumado a la inflación creciente y el conjunto de pasivos. Según remarca Marc Jones, autor de la nota, esta situación "aviva los temores de un colapso económico".

A pesar de la crisis, se espera que muchos de estos países aún puedan evitar el incumplimiento, especialmente si "los mercados globales se calman y el FMI se suma al apoyo, pero estos son los países en riesgo", subraya la nota.

"Las señales tradicionales de la crisis de la deuda de monedas desplomadas, diferenciales de bonos de 1000 puntos básicos y reservas de divisas quemadas, apuntan a un número récord de países en desarrollo que ahora están en problemas", alerta Jones.

Récord de incumplimiento soberano

Según este informe, Argentina tiene el récord mundial de incumplimiento soberano, convirtiéndose en el mayor deudor del FMI, con un programa de u$s 44.000 millones que fue aprobado por el directorio a fines de marzo. Por debajo le siguen Ecuador y Egipto, respectivamente.

Jones considera probable que nuestro país "aumente su cuenta" de deuda, un pronóstico traccionado por el impacto de la brecha cambiaria en el circuito paralelo, que ya supera el 100% las sangrías de reservas y la depreciación de los bonos que cotizan a sólo 20 centavos de dólar.

"El gobierno no tiene ninguna deuda sustancial que pagar hasta 2024, pero aumenta después de eso y ha aumentado la preocupación de que la poderosa vicepresidenta Cristina Fernández de Kirchner pueda empujar a renegar del Fondo Monetario Internacional", señala el artículo.