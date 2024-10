Para Moody´s, Argentina deberá reperfilar su deuda en 2025: "Evento de incumplimiento"

Mientras el ministro Luis Caputo mantiene reuniones con las autoridades del Fondo Monetario Internacional en Washington, desde Moody´s dan por descontado que Argentina llevará adelante en 2025 un reperfilamiento de deuda ante la imposibilidad de cumplir con los pagos.

Así lo afirmó este jueves Jaime Reusche, analista principal de la calificadora crediticia para América Latina.

Durante su participación en la conferencia anual Inside LatAm: Argentina 2024, Reusche destacó el fuerte ajuste fiscal "que poco a poco está eliminando los grandes desequilibrios del país", pero confirmó que la situación aún no es lo suficientemente óptima como que haya cambios en la calificación del país, según reportó la agencia Reuters.

De esta manera, la nota sobre la deuda soberana seguirá en 'Ca', uno de los escalones más bajos previo a la 'basura' a la hora de invertir.

Por qué Argentina deberá reperfilar deuda en 2025, según Moody´s

En su exposición de este jueves, Reusche señaló que las cuentas externas y las reservas todavía no toman rumbo para mitigar las presiones de pagos de deuda externa.

"Con el Gobierno anterior veíamos una situación de repago o reestructuración, con la actual administración vemos un reperfilamiento ", señaló.

Sobre este proceso que desde Moody´s califican como un "evento de incumplimiento", indicó que se hará principalmente para limitar pérdidas, en un contexto "amigable" con los bonistas, que parecen tener mayor credibilidad en el Gobierno debido a su política fiscal, entre algunos otros motivos.

No es la primera vez que Reusche vaticina un reperfilamiento para 2025. Semanas atrás, durante una entrevista radial, afirmó que los mercados financieros "ven que va a estar muy difícil poder cumplir con todos los pagos de deuda", que sumarían US$ 2.000 millones este año y US$ 5.000 millones el año próximo por bonos soberanos.

"Nuestro escenario base, y es por eso que todavía no hemos movido la calificación de riesgo, que tenemos en un nivel bastante bajo, es que hay una alta probabilidad de que se dé algún tipo de renegociación o intercambio de deuda, como lo que hemos visto en el mercado doméstico", dijo en diálogo con Radio Con Vos.

Reservas negativas en 2024 y posibilidad de devaluación en 2024

Sobre las reservas, indicó que pese al esfuerzo de la administración libertaria por comprar dólares, principalmente durante la primera parte del año, lo más probable es que las mismas terminen el año en terreno negativo.

En su análisis, el especialista también descartó que haya grandes ingresos de capitales en los próximos meses y habló sobre la posibilidad de que el Ejecutivo lleve adelante una nueva devaluación.

"El Gobierno entiende que cualquier ajuste cambiario puede tener impacto sobre la inflación, algo que no sería favorable para ellos teniendo en cuenta la presión que sienten de mostrar resultados urgentes. Pero en el corto o mediano plazo puede ser necesario para no restarle competitividad a la economía", apuntó.