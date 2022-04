"Para ganarle a la inflación": el instrumento furor que es recomendado por los brókers financieros

La espiralización de la inflación está siendo el factor fundamental a la hora de decidir las estrategias más asequibles para salvaguardar los ahorros . Ante la coyuntura, los analistas no dudan en afirmar que los pequeños y medianos ahorristas buscan, mayoritariamente, refugiarse en instrumentos atados al crecimiento de la inflación como la deuda CER .

El parteaguas en la concepción de las expectativas del 2022 se dio al conocerse el número de inflación de 4,7% en febrero y 8,8% en lo que va de año . Expectantes ante una cifra aún mayor en marzo, las paritarias cerraron en promedio al borde del 50%, con posibilidad de la apertura de futuras negociaciones.

Plazos fijos UVA: sube la inflación y vuelven a ser los preferidos de los inversores



Bonos CER: apuestan a que la inflación le ganará al dólar blue



"Por ahora, el apetito del mercado se focaliza en el corto plazo o solamente en instrumentos con ajuste por inflación . El dato de febrero y la expectativa de marzo confirman esa predilección por los activos CER", afirmó Rodrigo Benítez, economista jefe de MegaQM, a El Cronista.

Así, a pesar de existir algunos activos de renta variable con rendimientos extraordinarios, la certidumbre que puede brindar la deuda CER prima en su atractivo por sobre otras herramientas.

INSTRUMENTOS ATADOS A LA INFLACIÓN: LA RECOMENDACIÓN DE LAS PRINCIPALES FINANCIERAS

Cohen S.A. promociona uno de los instrumentos bajo la consigna "¿Querés ganarle a la inflación? El Fondo Delta Gestión VIII es una excelente alternativa de cobertura" .

La asociación financiera justifica que este FCI cuenta con activos de renta fija Argentina vinculados a la inflación activa que busca superar la inflación en el mediano plazo. Así, entre la composición de la cartera se encuentran los Bonos Soberanos CER, las Letras del Tesoro CER, Bonos Corporativos UVA, Letras Provinciales BADLAR, entre otros .

En su Guía de Fondos en pesos, el equipo de research de Bull Market Brokers indica que la estrategia de inversiones con instrumentos de renta fija no debe estar 100% en Bonos CER : "Esta deuda no indexa directamente a inflación, no es una relación automática de transmisión. El impacto puede llevar semanas".

"La estrategia CER con Delta Gestión VIII podría volver a ser ganadora con este nivel de tasas reales positivas en el tramo corto" , recomienda, mientras que para diciembre la recomendación "sigue siendo a favor de un combo de letras en Pesos y Deuda CER, por ejemplo con un Quinquela Ahorro".

Jugado en los bonos CER, el mercado ya anticipa un piso de inflación de 60% en 2022



El análisis sobre perspectivas de abril publicado de Portfolio Personal Inversiones indica preferencia por papeles como la nueva LECER a abril 2023 (X21A3) como una canasta de LECER contra pesos que volvió a ser ofrecida por el Tesoro. "¿Qué nos gusta? Nuestra preferencia recae en los instrumentos CER de corto plazo, para cubrirse frente a la fuerte inflación de los próximos meses" .

Adcap Grupo Financiero indica en su reporte semanal de inversiones que "el mercado continua descontando un aumento en la inflación en los próximos meses. En la semana [anterior a la del 25 de marzo] los bonos CER cerraron en terreno positivo con subas promedio del 1,5%".

Así, dentro de sus recomendaciones prima el "Adcap Balanceado II: "El fondo está invertido en instrumentos que ajustan por inflación. El fondo con una duración de 1 año rinde CER -4,5%. En los últimos 90 días el fondo superó ampliamente al CER en términos de retornos; nuestro Balanceado II en 15% y el CER 11,32%".

Más cautamente, Balanz recomendó en su reporte mensual de marzo que dentro de los instrumentos de tasa fija, "creemos muy relevante posicionarse en los bonos con vencimientos a corto plazo ya que suelen mostrar la menor volatilidad y sirven para controlar mejor las potenciales pérdidas" .

En ese sentido, la financiera hizo énfasis en que los momentos de incertidumbre tanto internacional como local podría hacer imperar tiempos de "bajos rendimientos y alta volatilidad", lo que vuelve "todo un desafío encontrar valor con valuaciones a niveles muy altos, lo que extingue el potencial de retorno".

