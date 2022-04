Bonos CER: apuestan a que la inflación le ganará al dólar blue

Los bonos CER son la vedette del mercado financiero con una alta demanda de fondos comunes y ahorristas que buscan refugio contra la inflación. En paralelo, l a apuesta es que en los próximos doce meses, como mínimo, la inflación le va a ganar al blue , por lo que el lema en danza es "el que apueste dólar pierde (contra el peso indexado)".

La contracara del éxito del rollover: se cuadruplicó el pago de intereses de la deuda



Cuando se analiza la curva de rendimientos de los papeles emitidos con cláusula de ajuste por el CER, se ven reflejadas claramente las expectativas arriba mencionadas: a corto plazo (uno o dos meses) las Letras indexadas rinden lo que marque la inflación anualizada menos 15 puntos porcentuales; a seis meses rinden el CER anualizado menos 5 puntos y a un año ya rinden el CER menos dos puntos porcentuales.

El mercado ya tiene incluido en sus precios que los dos meses venideros , por los datos que muestren el INDEC en las próximas semanas de la inflación de marzo y abril, contendrán variaciones porcentuales muy elevadas . La inflación de marzo, por cierto, se la estima en torno al 6% anual .

Las declaraciones y medidas de Roberto Feletti son música para los oídos de los tenedores de papeles que ajustan por la inflación. "Milagros no hacemos" dijo el funcionario en relación a la alta inflación existente en el país.

El acuerdo con el FMI en cierta medida actuó como un ancla para las expectativas de desborde de los precios en 2022 aunque lentamente se van sumando voces que apuntan a una alza superior al 70% este año . El ancla verdadero a esas expectativas pasará por el cumplimiento que cada tres meses vaya a tener ese entendimiento y especialmente el capítulo fiscal y el tope a la emisión de pesos.

Un mayor déficit fiscal al establecido en el acuerdo puede tener dos fuerzas en pugna: por un lado es un señal negativa que afectará precio de los activos en general y por el otro, la mayor inflación a futuro que ello trae aparejado es viento en popa a los tenedores de los papeles que ajustan por CER. El efecto neto de este escenario será positivo para los tenedores de papeles por CER siempre y cuando el acuerdo no se caiga y la inflación por otro lado siga su camino ascendente.

La cuenta que hacen en realidad los que se vuelcan a estos papeles es que la inflación en la Argentina le ganará en los próximos meses al dólar blue y por varios cuerpos de ventaja . ¿Será así? Los pronósticos a más de un mes en la Argentina son difíciles de hacer con algo de rigurosidad.

T eniendo en cuenta que la inflación en los próximos 12 meses puede llegar a ser del 60%, entonces el blue, para estar empatado, debería cotizar en abril del 2023 a 316 pesos (los títulos rinden el CER, ese 60% menos dos puntos porcentuales). Es decir, el blue debería subir 10 pesos por mes para igualarle a la inflación esperada.