Para Bloomberg, la demanda de billetes en la Argentina ya muestra "escenas que recuerdan a Venezuela"

El portal norteamericano de economía y finanzas Bloomberg aseguró este jueves que la demanda de billetes en la Argentina ya muestra "escenas que recuerdan a Venezuela" como resultado de la depreciación del poder de compra del peso ante una "inflación que galopa hacia el 100%".

"Pagar en efectivo se está volviendo cada vez más engorroso en Argentina, y se necesitan montones enormes, ya que el Gobierno se niega a emitir billetes de mayor denominación a pesar de que la inflación galopea hacia el 100 %", subrayó el cronista local Patricio Gillespie.

El artículo titulado "Tourists Pay With Wads of Cash as Argentina Inflation Nears 100%", acentuó en "las escenas que recuerdan a Venezuela", instancia que, según insistió, "marcan la fuerte caída del peso argentino en los mercados paralelos".

"Una brecha entre el tipo de cambio oficial de Argentina y una variedad de tipos de cambio paralelos alienta a los turistas y lugareños que tienen dólares a intercambiar dinero en efectivo en el mercado negro", continuó Bloomberg.

Para el sitio de finanzas, el problema radica en que el billete de mayor denominación actual es el de $1000, cifra que, traducida a la tasa de cambio oficial, equivale a U$S6,43 y U$S3,44 en el circuito informal e incluso alienta el salto de los canales electrónicos.

"Sin duda, las opciones de pago electrónico, como los puntos de venta móviles, los códigos QR y las transferencias bancarias directas, han ganado popularidad. Pero ese crecimiento no se extiende a los turistas o locales que cambian dólares en efectivo para proteger sus ahorros de la devaluación de la moneda", sumó.

Bloomberg: "El declive del poder adquisitivo del peso sigue provocando bromas entre los turistas extranjeros"

Bloomberg. además se hizo eco de las últimas declaraciones del hijo del presidente brasileño Jair Bolsonaro, Eduardo Bolsonaro, en su visita a Buenos Aires, semanas atrás.

"El declive del poder adquisitivo del peso sigue provocando bromas entre los turistas extranjeros. Eduardo Bolsonaro, hijo del presidente brasileño Jair Bolsonaro, se encuentra entre los extranjeros cuya publicación en las redes sociales fue ampliamente compartida luego de mostrar cómo pagó con una gran cantidad de efectivo en un restaurante", concluyó.

