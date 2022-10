Un argentino entre los 28 pioneros de la nueva economía del mundo, según un prestigioso ranking

Algunos fundadores poseen la capacidad y el empuje para hacer cosas excepcionales. La clase 2022 de los catalizadores de la Nueva Economía según Bloomberg es un grupo admirable de 28 personas que están creando resultados más equitativos, inclusivos y sustentables. El legado de la vieja economía es un mundo en peligro por la transformación del clima, con comunidades que agotan sus recursos finitos y se desgarran por divisiones en riqueza, educación y calidad de vida. Estos pioneros de la nueva economía están resolviendo esos problemas inabordables como el mal servicio de electricidad en África, los paralizantes niveles de deuda estudiantil en EE.UU., y el exceso de pesca planetaria. Son una muestra de lo que puede hacerse cuando el coraje y la determinación se combinan con tecnología de avanzada. Y eso vale la pena celebrarlo.

Wemimo Abbey

Cofundador de Esusu. Ayuda a hogares de ingresos bajos a conseguir créditos en base a su historial de alquiler.

• ESTADOS UNIDOS



El alquiler suele ser el mayor gasto en un hogar, especialmente si sos pobre. Pero entre más del 90 por ciento de los inquilinos norteamericanos, los pagos mensuales de alquiler no se toman en cuenta en la calificación crediticia, lo que dificulta que alguna vez puedan comprarse una vivienda. Esusu achica esa brecha informando de los pagos de alquileres a las tres principales oficinas crediticias -Equifax, TransUnion y Experian- para ayudar a los inquilinos a establecer y mejorar sus perfiles. Fundada por Wemimo Abbey, quien llegó a EE. UU. desde Nigeria a los 17 años, Esusu abarca a 2,5 millones de propiedades y trabaja con más de un tercio de los más grandes propietarios del país.

Omar Abudayyeh

Becario Mcgovern y principal investigador en el Laboratorio Abudayyeh-Gootenberg del MIT. Practica ingeniería genética para combatir el envejecimiento, las enfermedades y los límites en los diagnósticos.

• ESTADOS UNIDOS

Como director del laboratorio AbuGoot del MIT, Abudayyeh está desarrollando la próxima generación de perfilado celular, diagnóstico molecular, edición de genes y tecnologías de reparto de genes. Tras obtener un doctorado en el MIT y Harvard investigando enzimas Crispr y edición de genoma, fue un pionero de lo que se conoce como Crispr Sherlock, que aprovecha la tecnología de edición de genes para detectar el cáncer y otras enfermedades. La tecnología fue adoptada por varias startups que surgieron a partir de su investigación. Su objetivo es identificar enzimas para contribuir a revertir el envejecimiento y combatir enfermedades cerebrales degenerativas.

Tülin Akn

Cofundadora de la Granja Inteligente Tabit. Ayuda a agricultores mediante capacitación tecnológica y respaldo comunitario.

• TURQUÍA

La agricultura moderna es complicada, con obstáculos tecnológicos, migraciones, problemas con la cadena de suministros, y preocupaciones climáticas que pesan sobre la vida y los ingresos de agricultores de todo el mundo. La emprendedora turca Tülin Akin quiere aliviar esas tensiones con Tabit, una compañía que busca soluciones tecnológicas para sostener y educar a agricultores y formar comunidades. Fundada en Turquía en 2016, Tabit ayudó a unos 10 millones de agricultores en distintos países con aplicaciones telefónicas, programas de capacitación, servicios de publicidad, granjas orientadas a la investigación y sostén comunitario.

Jun Asakawa

Cofundador y CEO de Pale Blue Inc.. Apela al poder del agua para hacer que la exploración espacial sea más verde, segura y barata.

• JAPÓN

En el apuro por llevar más cohetes, más satélites y más personas al espacio, la propulsión sigue siendo un problema mayúsculo. Las tecnologías que se utilizan hoy son costosas y tóxicas, y emiten vastas cantidades de carbono. Fundada en 2020 por el ingeniero aeroespacial Jun Asakawa, Pale Blue busca desarrollar una alternativa que sea segura, sustentable y económica, y el agua está en el corazón de sus esfuerzos. Pale Blue trabaja en un sistema de propulsión que se vale de una cámara única en su tipo diseñada para vaporizar agua a baja potencia y, en menos de 30 segundos, producir iones y una carga eléctrica que aporte el empuje suficiente para el despegue. La compañía ha obtenido unos US$ 4 millones de financiamiento y está explorando las posibilidades de la producción masiva.

Anna Luísa Beserra

Fundadora y CEO de Desarrollo Sustentable y Agua para Todos (SDW). Mejora las vidas y la salud de los brasileños del campo ofreciendo agua potable y salubridad.

• BRASIL

En Brasil unas 35 millones de personas no tienen acceso a agua potable, y 100 millones carecen de un sistema de cloacas en el hogar, problemas que causan unas 15.000 muertes anuales que podrían prevenirse. Desarrollo Sustentable y Agua para Todos quiere cambiar eso ofreciendo soluciones de salubridad a zona rurales. La fundadora Anna Luísa Beserra diseñó lo que llama Aqualuz, un dispositivo impulsado con energía solar que emplea los rayos ultravioleta del sol para destruir microbios que provocan enfermedades y que puede tratar 30 litros diarios de agua de lluvia almacenada en tanques. Ahora la organización busca expandirse en América latina y África.

Carrie Chan

Cofundadora y CEO de Avant. Trabaja para reducir los efectos del exceso de pesca con peces criados a partir de células cultivadas.

• HONG KONG

Puesto que cada año se extraen 2 billones de peces de los mares, hacia 2050 el mundo se arriesga a la extinción de muchas especies marinas. En Asia, que aporta casi el 70 por ciento del consumo mundial de alimentos marinos, Chan trabaja en una solución. Avant está desarrollando una tecnología que puede producir peces y proteínas marinas directamente de las células de pescados. En vez de alimentar a los peces, Avant entrega nutrientes como glucosa, aminoácidos y vitaminas a cultivos celulares que en dos meses se convierten en carne sustentable, un 80 por ciento más rápido que los peces criados en granjas. El grupo afirma que la tecnología podría utilizarse para imitar la carne de diferentes especies.

2 style="">Asrar Damdam

Fundadora y CEO de Uvera Inc. Combate el derroche de alimentos con tecnología que puede maximizar su vida en las góndolas.

• ESTADOS UNIDOS

Todo el que pasó tiempo en una cocina sabe cuánta comida termina en la basura: según cálculos de la ONU, casi 1000 millones de toneladas anuales en todo el mundo. Damdam, fundadora de Uvera, desarrolló un dispositivo que emplea luz ultravioleta para extender la vida de los alimentos. Su tecnología puede más que duplicar el tiempo de almacenamiento de carnes, frutas, verduras, panificados y quesos. La máquina baña los alimentos con luz UV para limitar en 30 segundos la vida de los microbios, luego los sella al vacío para mantener a raya a los microorganismos. La tecnología conserva la frescura de la comida, y no tiene un impacto significativo en el gusto.

Odunayo Eweniyi

Cofundadora y directora operativa de PiggyTech Global Ltd.. Fomenta el crecimiento económico en África mediante microahorros automatizados

•NIGERIA

En tanto el efectivo reine en África, los pobres tendrán que ahorrar para hacer enormes pagos por adelantado en transacciones esenciales como el alquiler de un departamento. Para ayudarlos la activista nigeriana Odunayo Eweniyi creó PiggyTechGlobal, cuyo servicio PiggyVest de microahorros y microinveresiones automatizados apunta a simplificar las finanzas y hacerlas más transparentes para personas de ingresos medios o bajos. La plataforma ofrece tasas de interés competitivas y alienta la disciplina permitiendo pocos retiros libres. La compañía dice contar con 4 millones de usuarios y más de US$ 200 millones en activos administrados.

Azeez Gupta

Cofundador de Rocket Learning. Crea contenido educativo digital dinámico para jóvenes en la India.

• INDIA

Unos 60 millones de niños indios de bajos ingresos están quedando rezagados debido a la falta de recursos educativos. Gupta quiere cerrar esa brecha con Rocket Learning, una compañía educativa que ha conectado a 50.000 maestros y 900.000 niños usando contenidos de fuentes abiertas. Tiene un bot en WhatsApp que aporta lecciones según el grado de desarrollo y rastrea el avance realizado. Ofrece videos simples y en distintos idioma.









Devendra Gupta

Cofundador y CEO de Ecozen Solutions Pvt.. Impulsa la agricultura de la India con refrigeración de energías limpias para los agricultores.

• INDIA

En vista de los frecuentes cortes de luz y de que los agricultores indios deben esforzarse para costear el monto cada vez más caro de la electricidad, se calcula que cada año se desechan productos agrícolas por US$ 7300 millones. Devendra Gupta creó Ecozen para ofrecer sistemas portátiles que usan energía solar, como una bomba dotada de IA que puede proveer agua potable y almacenar en frío para maximizar la potabilidad. Gupta afirma que 100.000 agricultores contrataron a Ecozen y que ha instalado sistemas que pueden producir 1000 millones de kilovatios de energía limpia. Su intención es expandirse a otros países en desarrollo.

Andrés Gutiérrez

Cofundador y CEO de Tpaga. Ayuda a los pobres de América latina con banca gratuita y moderna.

• COLOMBIA

En América latina unas 400 millones de personas carecen de acceso a servicios financieros, y cuesta encontrar bancos buenos. El emprendedor colombiano Andrés Gutiérrez quiere allanar el camino que saque de la pobreza a los que corren más riesgos en el continente con Tpaga, una aplicación bancaria gratuita que ofrece crédito, seguros, inversiones y pagos en una billetera digital. Gutiérrez, quien también fundó la popular aplicación de taxis Tappsi, diseñó Tpaga para atender a grupos marginales como inmigrantes, trabajadores informales y jubilados que viven de subsidios estatales. Alrededor de 1,5 millón de personas y 45.000 comercios ya utilizan Tpaga.

Nadine Hachach-Haram

Fundadora y CEO de Proximie. Una solución virtual para facilitar cirugías grupales que pueden salvar vidas.

• REINO UNIDO

Cerca de 20 millones de personas mueren todos los años debido a la falta de acceso a cirugías seguras. Proximie, una plataforma de software que permite que médicos "operen" en quirófanos de todo el mundo mediante una plataforma basada en un browser, busca solucionarlo. Usa realidad aumentada y videos de baja latencia para entregar vistas en tiempo real y en 360° del lugar. Con diagnósticos y análisis en tiempo real, Hachach-Haram afirma que Proximie puede estimular a que se compartan conocimientos y codificar las mejores prácticas quirúrgicas. Desde su creación en 2016, fue empleada en miles de cirugías.

Angel Hsu

Fundadora y directora del EnviroLab en la Universidad de Carolina del Norte en Chapel Hill. Usa un enfoque multidisciplinario para el análisis de datos que permita hallar soluciones al cambio climático.

• ESTADOS UNIDOS

Angel Hsu ha adoptado un enfoque multidisciplinario y centrado en datos para combatir los más complicados problemas ambientales. En su laboratorio de la UCN, equipos de expertos en política, científicos de datos, diseñadores gráficos y programadores interactivos utilizan satélites y sensores para afrontar temas complejos como el cambio climático, la contaminación del aire y la urbanización. Hsu dice que su meta es "cuantificar lo que no puede cuantificarse" para implementar cambios significativos y solucionar los problemas ambientales.

Gibran Huzaifah

CEO de Efishery Pte.. Desarrolla tecnología para mejorar la eficiencia de las pequeñas granjas de peces en Indonesia.

• INDONESIA

Huzaifah usa datos para conseguir que las 3,7 millones de granjas de peces de Indonesia consigan acceso a una mejor distribución y financiamiento. Efishery, ofrece sistemas automatizados para eludir la sobrealimentación, un e-commerce de provisiones, y una plataforma de calificación crediticia para facilitar que los agricultores obtengan préstamos bancarios. La firma tiene 35.000 usuarios del sistema.









Emiliano Kargieman

Cofundador y CEO de Satellogic. Expande el acceso a datos geoespaciales con una plataforma de imágenes por satélite.

• ARGENTINA

Las imágenes satelitales pueden iluminar puntos que van desde filtraciones en una tubería hasta escasez de alimentos, pero puede ser costoso. Usando imágenes de alta resolución, Satellogic formó una plataforma de observación de la Tierra que crea un planeta plenamente rastreable. Kargieman señala que la tecnología libre de costos entregará a gobernantes indicios planetarios que permitan solucionar problemas globales como el cambio climático, la provisión de energía y la seguridad alimentaria. El programa contribuye a dar forma a políticas estatales mediante el trabajo con el Pacto Mundial de Alcaldes, o empresas, a través del Proyecto Liberación del Carbono.

Tamer Mohamed

Cofundador y CEO de Aspect Biosystems. Combina terapias celulares y de órganos para tratamientos de enfermedades.

•CANADÁ

Es pionera en la nueva generación de medicina regenerativa. Usando tecnología de bioimpresión en 3D, trabaja para reemplazar células, regenerar tejidos y crear terapias celulares sostenidas. La meta es desarrollar tratamientos de afecciones complejas.













Edu Lyra

Cofundador y CEO de Gerando Falcoes. Busca terminarcon la pobreza en las favelas mediante la educación,el compromiso social y el análisis de datos.

• BRASIL

En el decenio pasado, la cantidad de brasileños que viven en las favelas se ha duplicado hasta llegar a los 16 millones. Edu Lyra, escritor y activista nacido en uno de esos barrios cerca de San Pablo, quiere mejorar sus vidas con educación y capacitación emprendedora. Su organización, Gerando Falcoes, creó Favela 3D, un diagrama en 3D que pretende producir favelas más inteligentes, digitales, uniendo al sector privado, a los gobiernos, y a la sociedad para aportar fondos y atender los requerimientos de las comunidades. La organización ha recaudado unos US$ 25 millones que le permitió dar alimento a un millón de personas durante la pandemia.

Olugbenga Olubanjo Olufemi

Fundador y CEO de Reeddi. Ofrece electricidad limpia, confiable y accesible.

•NIGERIA

Unas 900 millones de personas en África carecen de electricidad o cuentan con un suministro inestable. El ingeniero de origen nigeriano Olugbenga Olubanjo Olufemi creó Reeddi, una compañía de servicios que cobra un pequeño arancel diario a los consumidores para acceder a electricidad privada a partir de fuentes de energía renovable en cualquier momento y lugar. Sus baterías solares se alquilan en un comercio local por 50 centavos de dólar al día, lo que puede disminuir en un 30% el gasto en energía de los usuarios.





Aneri Pradhan

Directora operativa de New Energy Nexus. Facilita oportunidades para amplificar voces no escuchadas en el sector del clima.

• EE.UU.

Tras formar un grupo que ayudó a comunidades de Uganda a crear empresas de energía limpia, trabajar con Facebook en sustentabilidad e invertir en varias startups de energía renovable, Pradhan desarrolló un agudo sentido de cómo marcar la diferencia en relación con el cambio climático. Apunta a realzar a voces diversas que podrían conseguir cambios pero que se debaten para conseguir financiamiento suficiente. New Energy Nexus ha contribuido a canalizar US$ 1500 millones a casi 650 startups en diez países; la meta de Pradhan es ayudar a financiar y desarrollar unas 100.000 startups del clima hacia 2030.

Abhilasha Purwar

Fundadora y CEO de Blue Sky Analytics. Usa conjuntos de datos complejos para mitigar los daños por desastres climáticos.

• INDIA

Abhilasha Purwar cree que los datos podrían ser la clave para adelantarse a los desastres vinculados al clima. La fundadora de Blue Sky Analytics usa IA y datos satelitales para detectar formas de reducir las emisiones de carbono y reducir las resultantes inundaciones, sequías, incendios y demás. La especialidad de la compañía es procesar enormes conjuntos de datos que analizan información en tiempo real: por caso, BreeZoo sobre la calidad del aire, o Zur para los incendios forestales y agrícolas. Ha trabajado para dar información a la Agencia Internacional de Energía en la India, la Dalberg Global Consulting Firm y Climate Trace, un grupo que tiene el apoyo del exvicepresidente estadounidense Al Gore.

Taynaah Reis

Cofundadora y CEO del Moeda Seeds Bank. Humaniza las finanzas con servicios de banca impulsada por blockchain y pagos.

• BRASIL

Casi la mitad de las mujeres brasileñas que son propietarias de PyMES afirma que la falta de acceso al financiamiento es una limitación importante a la hora de operar y expandir sus negocios. Moeda Seeds aspira a ayudarlas con servicios de banca digital, pagos y microcréditos basados en blockchain que ayuda a los inversores a rastrear los préstamos. La compañía ofrece créditos y asesoramiento para que los prestatarios formen una reputación, documenten el estado de los proyectos y colaboren con otros en la comunidad. Moeda ha destinado aproximadamente US$ 1 millón a 28 proyectos que alcanzan a unas 150.000 personas, mayormente mujeres.

Gregory Rockson

Cofundador y CEO de Mpharma. Impulsa el acceso en África a medicamentos y servicios médicos económicos.

• GHANA

Los sistemas de atención médica de África sufren de largos períodos de espera, infraestructura deficiente y personal inadecuado. Mpharma, de Gregory Rockson, procura reforzarlos con programas que transforman las farmacias comunitarias en centros de atención primaria, que hoy llegan a unos 100.000 pacientes por mes. Un software separado ofrece ayuda a esas farmacias para incrementar su eficiencia recabando datos de los usuarios con los que hacer análisis predictivos de las necesidades del centro.





Alexis Rovner

Cofundadora y CEO de 64xBio. Acelera el descubrimiento de vectores virales para mejorar el desarrollo de drogas.

• EE.UU.

Los vectores virales son un componente crítico de muchas drogas biológicas, pero producirlos es difícil, ya que los fabricantes deben lidiar con rendimientos pobres y baja calidad. La firma de Rovner creó una tecnología que simultáneamente puede probar millones de potenciales líneas celulares, rastreando combinaciones de genes que sirvan para ser células productivas, y aumentar así el potencial de vectores virales en el desarrollo de medicamentos. En enero la compañía recibió US$ 55 millones de parte de inversores encabezados por LifeForce Capital.

Emma Sánchez Andrade Smith

Fundadora y CEO de Jefa. Faculta a las mujeres con servicios financieros accesibles.

• MÉXICO

Jefa apunta a ofrecer servicios financieros accesibles y adaptados a sus necesidades a 1300 millones de mujeres de todo el mundo que no tienen cuenta bancaria. Fundada por Emma Sánchez Andrade Smith, veterana de Bridgewater Associates y de Naciones Unidas, Jefa está diseñada para ayudar a que las mujeres acumulen crédito y participen en la economía global. Las interesadas pueden sacar una cuenta sin montos mínimos con el teléfono y un documento de identidad. En 2021 Jefa se asoció con Visa para lanzar una tarjeta de débito para mujeres en México; ahora siguen Colombia y América Central.

Flavia Tata Nardini

Cofundadora y CEO de Fleet Space Technologies Pty.. Explota el poder de la conectividad global con satélites de baja órbita terrestre.

• AUSTRALIA

En tanto crece la industria del espacio, el potencial de rodear el planeta con satélites que vuelen a una altitud inferior a 2000 kilómetros empieza a acaparar la atención. Dotados de la capacidad de producir imágenes claras y constantes, estos satélites en baja órbita terrestre pueden ofrecer comunicaciones a lugares de difícil acceso, estudiar recursos de energías limpias y mucho más. En vista de que el mercado de esas naves habrá de sextuplicarse entre 2020 y 2028, hasta los US$ 1,8 billones, Flavia Tata Nardini detectó una oportunidad. La emprendedora australiana pretende crear una red mundial de 140 satélites que sea veloz y accesible en todas partes; hasta ahora ha lanzado seis, los únicos satélites comerciales de Australia.

Anastasia Volkova

CEO de Regrow Ag.. Reduce emisiones agrícolas con soluciones en escala.

• ESTADOS UNIDOS

Alrededor de una quinta parte de la producción de carbono proviene del agro. Por eso, sanear el sector podría hacer mucho para que se cumplan las metas de emisiones. La experta en sustentabilidad Volkova fundó Regrow Ag para ayudar a reducir la huella de carbono en los productores de granos, frutas, verduras y carnes con software de modelos de suelo y cultivos, análisis de datos e imágenes satelitales. Su compañía revisó 80 millones de hectáreas de tierras y recibió US$ 38 millones en capital.





Gloria Walton

CEO y presidenta de Solutions Project. Fomenta grupos de personas de color que se preocupan por el cambio climático.

• ESTADOS UNIDOS

Solo el 1 por ciento de la filantropía por el clima en Estados Unidos llega a grupos dirigidos por personas de color. Solutions Project, que encabeza la activista Gloria Walton, intenta fortalecer la capacidad de comunicación de organizaciones sin fines de lucro dedicadas al clima y dirigidas por minorías y mujeres, de modo que estén mejor preparadas para obtener dinero. El grupo ha ayudado a canalizar US$ 112 millones a esas entidades y recaudó US$ 50 millones para su propio programa de subsidios.





Amira Yahyaoui

Fundadora y CEO de Mos. Diseña servicios bancarios para estudiantes con la meta de ayudar a que la próxima generación escape a las deudas por estudios.

• ESTADOS UNIDOS

El estudiante universitario promedio en Estados Unidos carga con unos US$ 38.000 en préstamos, pero solo el 11% de los integrantes de la generación Z dicen contar con la información que precisan para reembolsar las deudas, y casi la mitad no se siente preparado para administrar su dinero. Mos, fundada por Amira Yahyaoui, una nativa de Túnez que desembarcó en Silicon Valley durante la "primavera árabe", brinda servicios bancarios diseñados para ayudar a los estudiantes a percibir y ahorrar dinero mientras están en la universidad con el objetivo de que puedan graduarse sin deudas. La app y la tarjeta de débito vinculada, que está disponible para estudiantes norteamericanos a partir de los 18 años, ofrece asesores financieros, servicios de negociación de aranceles, ninguna comisión y acceso a un fondo de becas de US$ 160 millones.