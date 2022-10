Elecciones en Brasil: por qué el país vecino es clave para que Argentina pueda conseguir dólares

En la cuenta regresiva para conocer al próximo presidente de Brasil, el principal socio comercial de la Argentina, el actual mandatario Jair Bolsonaro y el exlíder Ignacio Lula Da Silva, ya dieron señales opuestas sobre el rumbo de las relaciones económicas y sus posibles aliados sin embargo una meta está clara: reposicionar a Brasil entre las 10 economías más grandes del mundo.

"Las alianzas regionales jugarán un papel clave junto a la economía brasileña, que muestra fuertes signos de recuperación con deflación", señaló Gustavo Perego, director de Abeceb y abrió una incógnita respecto al crecimiento que logró el actual Presidente antes de las elecciones ¿ alcanzará la mejora económica de las últimas semanas para superar a Lula o no?

A nivel local, el interés -tanto en el sector privado como el público-, por el devenir de Brasil, tiene un clave asidero, se trata del principal socio comercial de Argentina y, aunque eso no va a cambiar, cualquiera sea el resultado electoral, sí puede haber modificaciones en la agenda bilateral.



Un estudio de la Bolsa de Comercio de Rosario (BCR), señala que Brasil es el destino principal de las exportaciones de Buenos Aires, Córdoba y Mendoza y el segundo de Santa Fe, provincias que reúnen el 76% de las exportaciones argentinas.



F rente a las complicaciones globales, el dinamismo de la economía brasileña se vuelve central para la Argentina que hoy explica menos del 5% de las importaciones de Brasil, cuando a principios de los 2000 representaba un 12%.



NOveno mes en rojo

Con los datos de septiembre, el déficit comercial bilateral acumula u$s 2.185 millones en lo que va del año, cuando. en igual período de 2021. había sido de u$s 599 millones; esto significa que se multiplicó casi por 4, a partir de importaciones que aumentaron 36% anual y exportaciones que lo hicieron al 19%.

Lejos de revertirse, los analistas reflejan que el rojo comercial bilateral continuará en alza, pudiendo cerrar el 2022 en torno a u$s 2.800 millones, sólo 20% por debajo al promedio histórico de u$s 3.500 millones que se alcanzó entre 2004-2018.



Aunque en septiembre el intercambio con Brasil creció, arrojó un déficit comercial de u$s 244 millones , en contraste con igual mes del año anterior cuando la balanza había quedado en equilibrio.



El resultado es parte de importaciones que totalizaron u$s 1.453 millones mostrando un crecimiento en valor 47,1% contra septiembre del año pasado mientras que las exportaciones fueron de u$s 1.208 millones con una suba de 22,3%.



o mais grande do mundo

Aunque en los últimos meses Brasil dio señales de recuperación con desaceleración de la inflación, según datos del Banco Mundial, Bolsonaro asumió la presidencia en 2019, con un PBI de u$s 1,92 billón, y cerrará con un número inferior ya que, en 2021, luego de la pandemia, alcanzó u$s 1,61 billón.

Si bien las estrategias pueden marcar fuertes diferencias en la política económica, los analistas coinciden en que tanto con el regreso de Lula o en el segundo tiempo del actual presidente, Brasil buscará internacionalizarse, expandir su comercio a nivel global y recobrar lugar entre las 10 economías más grandes del mundo .

"Bolsonaro tiene una agenda que no pudo cumplir por la pandemia y que es autonomista: Brasil por el mundo, pero sin pasar por la región. Le molesta Sudamérica y el Mercosur", afirmó Marcelo Elizondo, analista de comercio internacional y director de la consultora DNI.

En ese sentido, según Elizondo, en un segundo tiempo el actual Presidente de los brasileros se enfocaría en una apertura de la economía, bajando aranceles para ser más competitivo, a partir de acuerdos con las grandes economías como Japón, Corea del norte, India y eventualmente Estados Unidos, pero no con Europa.

Según el analista los líderes de la comunidad europea no simpatizan con Bolsonaro, "tanto por el derechismo político como por su resistida agenda ambiental ".

En cambio, "Lula impulsaría una agenda económica, adheriría al pacto ambiental de París, con una política ambientalista más intensa, lo que puede acercar el acuerdo pendiente entre la Unión Europea y el Mercosur".

"Al igual que Bolsonaro, Lula tiene la visión de un Brasil más internacional, pero, en contraste, Lula lo haría en bloque, como líder de la región. Probablemente con un mayor acercamiento con el presidente de Estados Unidos (Joe) Biden, también ", agregó Elizondo.

facilitación del comercio

Ema Fontanet, responsable de promoción de comercio internacional de la Fundación ICBC marcó que "las empresas siempre buscan hacer negocios, al margen de cuestiones políticas; sin embargo, habiendo afinidad política, se pueden resolver más rápido cuestiones vinculadas a la facilitación, flexibilidad y agilidad del comercio". Además, añadió que " un discurso común frente al mundo puede contribuir a concretar operaciones comerciales ".

En relación a China, Fontanet planteó que es un aliado estratégico tanto para Brasil como para la Argentina y la región en general. "Armar un frente común puede resultar más que interesante en términos comerciales. China busca mirar a América latina como una región, pero llevar una estrategia en conjunto es muy complejo cuando se tienen tantas diferencias internas ".

lo que vende y lo que compra brasil

Entre los productos de mayor participación en el total importado (36,4% de share), en septiembre, volvieron a destacarse los del sector automotriz/ autopartes : las importaciones de "Partes y accesorios para vehículos automotores" crecieron en un año 49,9% y las importaciones de "Vehículos automotores de pasajeros" los hicieron al 46,7% anual, según Abeceb.

Tanto en exportaciones como en importaciones, el sector automotriz lidera las operaciones entre Argentina y Brasil

Además, la compra de "Motores de pistones y sus partes" -i 3% de las importaciones totales aumentó un 89,3% i.a. y, otro rubro de fuerte aumento en los valores importados fue " Productos laminados planos de hierro o acero sin alear, chapados o revestidos" (u$s 59 millones vs. u$s 3.4 millones en sep-21) con 4% de participación en el total importado desde Brasil.

En tanto que la importación de "Mineral de hierro y sus concentrados" , rubro que tuvo un share individual en el total importado en septiembre de 3,4% mostró un relativo estancamiento al subir 2,8% en la comparación interanual (de u$s 47,7 millones a u$s 49 millones en sept-21).

Del otro lado, el crecimiento de las exportaciones de septiembre -en torno a 22% anual- está por debajo de la tendencia que marca el promedio de las ventas al exterior de los últimos 5 meses (31,1% i.a.) y bastante más aún del ritmo de las importaciones que aún con cepo no se resisten a ceder, aclaró Perego.

A nivel de producto, entre los de mayor participación en el total exportado vuelve a destacarse una vez más el sector automotriz donde los "Vehículos para el transporte de mercancías y usos especiales" mostraron un aumento del valor exportado de 32,9% i.a., similar al 32,6% registrado por los "Vehículos de pasajeros" . Entre ambos, representaron el 36,3% del total exportado por la Argentina a Brasil.

Luego, otros dos rubros que sumaron en conjunto el 8,6% del total exportado en septiembre y que mostraron un fuerte incremento fueron " Preparaciones y cereales, de harina o almidón de frutas u hortalizas" (se exportaron u$s 61,8 millones vs u$s 18,6 en septiembre de 2021) y "Propano y Butano licuados" (u$s 42,16 millones vs u$s 10,4 millones un año atrás).

Con estos datos, la Argentina se posicionó en tercer lugar entre los mayores proveedores de Brasil, detrás de China, Hong Kong y Macao (u$s 5810 millones), y Estados Unidos (u$s 4422 millones), mientras que, entre los principales compradores de Brasil, Argentina se ubicó tercera, detrás de China, Hong Kong y Macao ( u$s 6862 millones) y Estados Unidos ( u$s 3424 millones).