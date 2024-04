Pagar en cuotas será más barato por la baja de tasa del plazo fijo

Una mala noticia puede convertirse en buena. Mientras para los que tienen un plazo fijo en pesos la tasa que ganan les bajará alrededor de 1000 puntos básicos, para quienes tengan que financiarse en cuotas les saldrá más barato.

Cuota Simple, el programa del gobierno, tiene el mismo coeficiente que la tasa de política monetaria. Por lo tanto, cada vez que el Banco Central baja la tasa, automáticamente también lo hace para pagar en cuotas con el plan del gobierno.

Nueva tasa

En rigor, tan automático no es, porque hay que esperar unos días. Quien vaya a realizar una operación en tres o seis cuotas con el programa oficial le conviene esperar hasta el martes para realizar esa compra, en lugar de hacerla hoy, mañana o pasado mañana. Porque desde el martes es que regirá la nueva tasa, según le confirmó a este diario una alta fuente del equipo económico.

Además, adelantó en exclusiva cómo vienen los primeros números provisorios del programa, que se encuentran en plena sistematización. En enero todavía estaba vigente Ahora 12, que tenía otras condiciones y otra tasa.

Cuota Simple

Febrero fue el primer mes de Cuota Simple, que tuvo un volumen de ventas de $ 396.059 millones, lo que implica un aumento del 78,3% interanual (muy por debajo de la inflación) y 4.851.824 operaciones, que implica una baja del 30,1% interanual.

El ticket promedio de cada operación en febrero fue de $ 81.631, y los rubros con mayores ventas mensuales fueron indumentaria con 32,3%, los pequeños electrodomésticos con 18,7%, seguido por calzado y marroquinería con 8,3%.

Razones

¿A qué obedece el descenso en la cantidad de operaciones, y a la caída en ventas en términos reales del Cuota Simple con respecto al Ahora 12? En que los bancos no están actualizando los cupos disponibles para los pagos con tarjeta en sintonía con la inflación.

Entonces, los tarjetahabientes muchas veces no tienen el límite suficiente para poder comprar un electrodoméstico, por ejemplo, porque su tarjeta ya está 'tomada', como le dicen en la jerga financiera cuando ya no le queda más cupo disponible para seguir consumiendo.

Negociación

Atentos a esta situación, desde el gabinete económico le pidieron a los bancos una adecuación de esos límites en función de las condiciones de mercado, pero las entidades les manifestaron que es un tema a analizar.

Pero no hay plazo para eso: desde el equipo económico le hicieron el planteo a los bancos de la necesidad de aumentar el cupo por inflación y de la situación en que están muchos con la tarjeta de crédito que ya no tienen más cupo para consumir, mientras los precios aumentan y su límite no.

Decisión estratégica

Los banqueros tomaron el tema, pero dijeron que se trata de una decisión de toda la industria, por lo tanto deben consultar con los bancos nacionales, con los extranjeros y con la banca pública.

Además, deben cuidar su cartera, para que no les suba la morosidad en un contexto de caída de la actividad económica. Y no les pueden subir a quienes tienen deudas, desde ya.