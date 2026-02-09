Los bancos proponen pagar en cuotas sin tarjeta, prestando plata al momento de pagar un servicio o compra con QR. Galicia salió a prestar hasta $ 200.000 a devolver en 1, 3 o 6 cuotas fijas, a partir de los 30 días, a una tasa nominal del 88%, que se convierte en un costo financiero total del 177%. “Es como el de Mercado Pago, que te da una cifra similar, pero nos tira la mora a los bancos”, se quejan en una entidad líder, que tienen la opción del pre acordado, pero no esto de mini crédito. “Te dice comprá con Mercado Pago, no tenés plata, te damos hasta $ 100.000. Y lo fondea con nuestra tarjeta de crédito, ya que el débito se hace ahí. Es como darte un descubierto, sin calificarte, y que si no pagás... no es tu problema”, protesta los banqueros. Asimismo, muestran las estadísticas de la mora, que en los bancos está entre 6 y 7 puntos hoy, mientras en las billeteras llega a 20. Revelan que los bancos están recontra activos en recuperar a los clientes con problemas de pago, para “no tirarlos al Veraz y que se arreglen”. La mora subió en los últimos meses, pero en bancos grandes y bien gestionados, está en niveles acotados, alrededor del 6%. Se puede leer de dos maneras: viene de niveles excepcionalmente bajos y se normaliza, o refleja un contexto macro más “real”, donde ya no se licúan las deudas como antes. “Ante esto estamos actuando, pero sin medidas masivas ni generalizadas. El enfoque es caso por caso: trabajamos con clientes que ya muestran dificultades y también con aquellos donde los modelos preventivos detectan señales tempranas”. “El objetivo es cuidar la salud financiera del cliente y que no quede fuera del sistema por un problema puntual. Refinanciaciones con líneas a tasas más bajas para ordenar deudas". “Las cuotas son para un bien durable, una emergencia, un viaje. Se te rompe el aire acondicionado en verano, te lo financio en 12 cuotas. Nadie va a volcar por eso”, detallan.