Operativo reservas: anticipan un fin de año ajustado y un 2023 complicado

El Banco Central enfrenta un desafío importante en materia de acumulación de reservas en los próximos meses, ya sin el combustible del dólar soja que le permitió adquirir divisas por u$s 4968 millones, pero todavía con un abanico de opciones que parece dispuesto a utilizar en el último trimestre del año.

Dólar: el mercado espera más devaluación y anticipa decisiones cambiarias inminentes



Mercado Pago apuesta fuerte a los seguros y lanza dos innovadoras coberturas: todo lo que hay que saber



rESERVAR LAS reservas

El acuerdo con el FMI marca que el BCRA deberá acumular u$s 5000 millones en 2022. A pesar que según cálculos de Quantum Finanzas con el empuje del dólar soja al 30 de septiembre sumó u$s 4627 millones, ya en octubre comenzó a perder divisas en el mercado de cambios hasta alcanzar un rojo de u$s 296 millones en la primer quincena.

"La distancia a la meta es dinámica, lo cual requerirá el monitoreo de distintos elementos que podrían acercar o alejar su cumplimiento", advirtieron desde la consultora que lidera el economista Daniel Marx, responsable del Comité para el Desarrollo del Mercado de Capitales y seguimiento de la deuda pública puesto en marcha por el ministro de Economía Sergio Massa.

El dólar soja empujó al alza a las reservas pero el panorama no es alentador en los próximos meses, alertan

Entre los factores que habrá que monitorear para saber si la meta se cumplirá figuran: posibles desembolsos del FMI y de organismos internacionales, el saldo de la balanza comercial y los egresos por turismo, que el Gobierno espera que disminuyan tras la implementación del dólar Qatar esta semana.

"La acumulación administrativa de dólares no equivale a la robustez estructural, y más temprano que tarde será necesario hacer los deberes", señalaron desde la consultora Equilibra

CLAVES

En diciembre el FMI evaluará el cumplimiento de las metas de septiembre y la viabilidad futura del programa. "Si se aprobase, desembolsaría u$s 5700 millones, lo cual representaría desembolsos netos por u$s 3980 millones en el trimestre. Sin embargo, no está claro que se efectivice en diciembre", explicaron desde Quantum Finanzas .

"Si no se hiciese, se pasaría de desembolsos netos por u$s 3980 millones a pagos netos por u$s 1720 millones en el periodo", advirtieron.

Por otro lado, se esperan fondos de otros organismos internacionales. "Lo anunciado significaría un desembolso neto total que estimamos en u$s 1618 millones", estiman en la consultora que dirige Marx.

En tanto, para Equilibra el panorama "está lejos de ser alentador" de cara a los próximos meses. "Si bien el cumplimiento del objetivo de fin de año no luce sencillo (faltan u$s 1000 millones), el Gobierno ya sorprendió con medidas extraordinarias", recalcaron desde la consultora.

Sobre este punto advirtieron: "En cualquier caso, la acumulación administrativa de dólares no equivale a la robustez estructural, y más temprano que tarde será necesario hacer los deberes".

Operativo 2023

De acuerdo al presupuesto 2023, el Gobierno deberá acumular u$s 4000 millones de reservas, tal como acordó con el FMI.

"Según nuestras estimaciones, la cuenta capital y financiera debería ser superavitaria en u$s 6253 millones para acumular u$s 4000 millones de reservas en 2023 como exige el FMI, poco plausible teniendo en cuenta el actual contexto internacional de suba de tasas de interés en los países desarrollados", señalan desde Analytica.



"No están las condiciones dadas para acumular reservas en la macro proyectada por el Gobierno en el presupuesto 2023", agregaron en su último informe.

De acuerdo a los cálculos de la consultora que dirige Ricardo Delgado, la balanza comercial de bienes y servicios será superavitaria solo en unos u$s 4800 millones.

"Bajo un mismo escenario de pago de intereses, utilidades e ingresos secundarios, el resultado de la cuenta corriente será negativo en u$s 2200 millones, algo que sucedió por última vez en 2019, cuando se sostuvo por el lujo de capitales externos que aportó el FMI hasta mitad de año y luego le valió al Gobierno de entonces vender gran parte de las reservas para sostener el tipo de cambio", señalaron Analytica.

"Calculando el saldo de la cuenta capital y financiera necesario para acumular las reservas que exige el acuerdo con el FMI, el resultado requiere un ingreso de capitales de u$s 6200 millones. Con el actual contexto de subas de tasas de interés en las economías desarrolladas e inestabilidad en los mercados financieros emergentes parece utópico", concluyeron en la consultora.