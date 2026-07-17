ONs garantizadas vs. no garantizadas: qué cambia en caso de problemas de pago
Cuando una empresa atraviesa dificultades financieras, la diferencia entre una ON garantizada y una quirografaria deja de ser un detalle técnico. Cómo funcionan estos instrumentos, qué protección ofrecen y cuáles son sus límites.
A cuánto está el dólar blue hoy viernes 17 de julio. Cuál es el precio del dólar oficial y de los dólares financieros CCL y MEP. Toda la información que necesitás sobre cómo sigue la semana en los mercados.