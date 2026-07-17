Dos empresas emiten Obligaciones Negociables con características muy parecidas, ambas ofrecen una tasa competitiva, tienen un plazo similar y pertenecen a compañías con un perfil financiero comparable. Sin embargo, hay una diferencia que muchos inversores pasan por alto al momento de comprar: una emisión está respaldada por una garantía específica y la otra no.

Mientras la empresa cumple con sus pagos, esa distinción suele tener poca relevancia práctica. Pero si el emisor atraviesa dificultades financieras, la pregunta cambia por completo: ¿esa garantía modifica realmente la situación del inversor? Veámoslo en detalle.

Que una ON sea garantizada o quirografaria no determina, por sí solo, cuánto dinero recuperará un acreedor ni convierte a una emisión en una inversión libre de riesgo.

Para entender qué cambia de verdad, primero hay que comprender qué significa cada tipo de obligación negociable y cómo funcionan las garantías previstas en la documentación de emisión.

Qué es una Obligación Negociable

Una Obligación Negociable es un instrumento de deuda mediante el cual una empresa obtiene financiamiento del mercado de capitales.

Al comprar una ON, el inversor no adquiere una participación accionaria en la compañía, sino que le presta dinero por un plazo determinado. A cambio, la empresa se compromete a pagar intereses y devolver el capital según las condiciones establecidas en el prospecto y el suplemento de emisión.

En Argentina, las ON están reguladas principalmente por la Ley N.º 23.576 de Obligaciones Negociables, sus modificatorias y la normativa de la Comisión Nacional de Valores (CNV), que exige la publicación de la documentación correspondiente para cada emisión.

Qué es una ON garantizada

Una ON garantizada es aquella cuya emisión incorpora una garantía específica destinada a respaldar las obligaciones asumidas por la empresa emisora.

Desde el punto de vista jurídico, la garantía busca ofrecer un respaldo adicional al crédito. En lugar de depender exclusivamente del patrimonio general de la empresa, la emisión puede estar vinculada a determinados bienes, derechos o mecanismos jurídicos previstos expresamente en la documentación de la oferta.

No todas las garantías producen los mismos efectos. Dependiendo de cada emisión, pueden estructurarse mediante distintos instrumentos, como garantías reales sobre determinados activos, fideicomisos de garantía u otros mecanismos admitidos por la legislación aplicable.

Por ese motivo, el alcance de la protección no puede inferirse únicamente del nombre de la ON. Es indispensable revisar el prospecto, el suplemento de emisión y el contrato correspondiente para conocer exactamente qué bienes respaldan la emisión, cómo opera la garantía y bajo qué condiciones puede ejecutarse.

Qué es una ON quirografaria

Una ON quirografaria es una obligación negociable que no cuenta con una garantía específica constituida sobre determinados bienes para respaldar esa deuda.

Quien invierte en este tipo de emisión tiene la condición de acreedor quirografario respecto de esa obligación, lo que significa que su crédito no está respaldado por una garantía especial asociada a activos determinados de la empresa.

Sin embargo, esto no implica por sí solo que la inversión sea más riesgosa.

El riesgo de crédito depende, principalmente, de la capacidad de pago del emisor. Una empresa con una situación financiera sólida puede emitir ONs quirografarias de excelente calidad crediticia, mientras que una empresa con dificultades económicas podría ofrecer ONs garantizadas cuyo riesgo continúe siendo elevado.

En otras palabras, la existencia o ausencia de una garantía es solo uno de los elementos que integran el análisis del riesgo.

Qué cambia si la empresa deja de pagar

Esta es la diferencia que realmente importa para el inversor.

Mientras la empresa cumple normalmente con sus compromisos, la presencia de una garantía suele tener poca relevancia práctica. El cambio aparece cuando existe un incumplimiento de pago o cuando el emisor atraviesa una situación de estrés financiero que puede derivar en negociaciones con acreedores o en un proceso concursal.

En términos generales, la existencia de una garantía puede modificar la posición jurídica del acreedor respecto de los bienes o derechos afectados a esa garantía. Pero el recupero efectivo del crédito nunca depende únicamente de ese factor.

Entre otros aspectos, pueden influir:

el tipo de garantía constituida;

el alcance establecido en el prospecto y demás documentación de emisión;

el valor que conserven los bienes afectados al momento del incumplimiento;

la existencia de otros acreedores con derechos sobre esos activos;

la situación patrimonial de la empresa;

el eventual concurso preventivo o proceso judicial aplicable;

la forma en que se instrumentó la garantía y, cuando corresponda, la actuación del agente de garantía.

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Por eso resulta incorrecto afirmar de manera general que una ON garantizada “cobra primero”. El efecto concreto de una garantía depende de su naturaleza jurídica, de la documentación contractual y del marco legal aplicable al caso.

Del mismo modo, tampoco puede sostenerse que una ON quirografaria implique necesariamente un recupero menor. Cada situación depende de las circunstancias particulares del emisor y del desarrollo del eventual proceso de reorganización o liquidación.

Garantizada no significa libre de riesgo

Uno de los errores más frecuentes es pensar que una garantía elimina el riesgo de crédito. En realidad, una garantía puede reducir determinados riesgos, pero no hace desaparecer la posibilidad de pérdidas.

Incluso una ON garantizada puede enfrentar situaciones como:

deterioro del valor de los bienes afectados;

insuficiencia patrimonial del emisor;

litigios sobre la ejecución de la garantía;

procesos judiciales o concursales prolongados;

recuperos parciales del crédito.

Por eso, la garantía debe entenderse como un elemento adicional de protección cuyo alcance depende de cómo haya sido estructurada la emisión. No constituye una promesa de recuperar el 100% del capital invertido.

Cómo saber si una ON tiene garantía

La forma más confiable de verificar si una Obligación Negociable cuenta con una garantía es revisar la documentación oficial de la emisión.

Entre los documentos más relevantes se encuentran:

el prospecto;

el suplemento de prospecto o suplemento de emisión;

la documentación presentada ante la Comisión Nacional de Valores (CNV);

los contratos vinculados a la garantía cuando correspondan.

En esos documentos se especifica:

si existe una garantía;

qué tipo de garantía se constituyó;

qué bienes o derechos comprende;

quién actúa como agente de garantía, cuando la estructura lo prevé;

cuáles son las condiciones para su eventual ejecución.

Por ese motivo, el nombre comercial de una ON o la información resumida publicada por un intermediario financiero no siempre alcanzan para conocer el verdadero nivel de protección de la emisión.

Qué debería mirar un inversor antes de comprar una ON

La existencia de una garantía es un aspecto importante, pero no debería ser el único criterio de análisis.

Antes de invertir conviene revisar, entre otros puntos:

el tipo y alcance de la garantía, cuando exista;

la calidad crediticia y la situación financiera del emisor;

el plazo de la emisión;

la tasa ofrecida en relación con el riesgo asumido;

los covenants o compromisos asumidos por la empresa, cuando estén previstos;

los eventos de incumplimiento definidos en la documentación;

la existencia y funciones del agente de garantía, cuando corresponda;

el prospecto y el suplemento de emisión.

Analizar estos elementos en conjunto permite obtener una visión más completa del riesgo de crédito asociado a la inversión.

¿Conviene elegir siempre una ON garantizada?

No necesariamente. Muchas compañías con una trayectoria financiera sólida emiten ONs quirografarias que son consideradas por el mercado como instrumentos de buena calidad crediticia.

Del mismo modo, una garantía no reemplaza el análisis de la capacidad de pago del emisor. Si la empresa enfrenta problemas graves, la existencia de una garantía puede ofrecer una protección adicional, pero no elimina la incertidumbre sobre el resultado final.

En términos generales, el mercado suele reflejar estas diferencias en el rendimiento exigido por los inversores. Instrumentos que ofrecen una protección adicional pueden presentar tasas más bajas que otras emisiones comparables, aunque esta relación no constituye una regla absoluta, ya que también influyen factores como el plazo, la liquidez, las condiciones de mercado y la percepción del riesgo del emisor.

Errores frecuentes al evaluar una ON garantizada

Al analizar este tipo de instrumentos conviene evitar algunas conclusiones apresuradas:

creer que una ON garantizada es una inversión sin riesgo;

pensar que toda ON quirografaria implica una mala calidad crediticia;

elegir únicamente por la tasa ofrecida sin analizar la solvencia del emisor;

ignorar el prospecto y el suplemento de emisión;

asumir que la garantía asegura recuperar la totalidad del capital invertido;

confundir la existencia de una garantía con una prioridad de cobro automática en cualquier escenario.

La diferencia aparece cuando el riesgo deja de ser una hipótesis

Mientras la empresa paga normalmente intereses y capital, la diferencia entre una ON garantizada y una ON quirografaria suele pasar inadvertida para el inversor.

La verdadera relevancia aparece cuando el emisor enfrenta dificultades financieras o incumple sus obligaciones. En ese contexto, la existencia de una garantía puede modificar la posición del acreedor respecto de determinados bienes o mecanismos de respaldo previstos en la emisión, aunque el recupero efectivo dependerá de múltiples factores jurídicos, patrimoniales y financieros.

Por eso, comprender qué tipo de protección ofrece una Obligación Negociable ayuda a evaluar mejor el riesgo asumido, pero nunca reemplaza el análisis de la solvencia de la empresa emisora ni la lectura de la documentación oficial de la emisión. Una buena decisión de inversión surge de considerar ambos aspectos en conjunto.