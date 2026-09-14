Almacenar los dólares en efectivo en el hogar no siempre representa la opción más segura. En este sentido, se menciona un método casero que emplea papel de aluminio que puede servir para resguardar los billetes, contribuyendo así a su conservación en buen estado con el transcurso del tiempo.

No es suficiente con depositar los dólares bajo el colchón o en un cajón: resulta esencial prevenir su deterioro provocados por la humedad, las manchas o el desgaste. Por lo tanto, entender la forma adecuada de almacenarlos en el domicilio se torna crucial para mantener su estado y su valor.

“Dólar a $ 1800”: la advertencia sobre el precio de la divisa que dio uno los economistas más escuchados. Foto (IA)

¿Qué factores pueden deteriorar un billete?

Los dólares en papel pueden experimentar deterioro debido a diversos factores, independientemente de su tipo. Entre los más comunes se encuentran:

Humedad: se sugiere un entorno con niveles de humedad entre el 30% y el 55%; porcentajes superiores pueden generar hongos.

se sugiere un entorno con niveles de humedad entre el 30% y el 55%; porcentajes superiores pueden generar hongos. Calor: la temperatura óptima oscila entre 10 y 20 °C; un exceso puede ocasionar manchas.

la temperatura óptima oscila entre 10 y 20 °C; un exceso puede ocasionar manchas. Contacto con metales (joyas, monedas, clips): estos pueden oxidarse y manchar el papel.

estos pueden oxidarse y manchar el papel. Tinta (lapiceras): esta puede transferirse y deteriorar los billetes.

esta puede transferirse y deteriorar los billetes. Insectos y roedores: pueden causar perforaciones o destrucción de los mismos.

pueden causar perforaciones o destrucción de los mismos. Luz solar: la exposición a dicha luz decolora y debilita el papel.

la exposición a dicha luz decolora y debilita el papel. Dobleces marcados: estos pueden debilitar el papel y facilitar su ruptura.

estos pueden debilitar el papel y facilitar su ruptura. Materiales inadecuados: elementos como madera, PVC, cintas adhesivas o bandas elásticas pueden ocasionar daños a lo largo del tiempo.

¿Cómo conservar los dólares en buen estado?

Para eludir inconvenientes relacionados con los dólares en efectivo, se pueden seguir algunas recomendaciones sencillas:

Forme fajos ordenados y sujételos con fajas autoadhesivas (evitando gomitas o clips).

(evitando gomitas o clips). Envuélvalos en papel blanco o aluminio para salvaguardarlos de la humedad.

para salvaguardarlos de la humedad. Almacénelos en bolsas herméticas tipo zip (sin PVC).

(sin PVC). Adicione bolsas antihumedad (gel de sílice) para absorber la humedad.

Principales usos y aplicaciones del aluminio

Es fundamental resguardar adecuadamente estos billetes de la humedad y el desgaste, ya que esto contribuye significativamente a su durabilidad. Asimismo, actúa como un ritual de Feng Shui, con el propósito de fomentar la abundancia y salvaguardar la economía del hogar.