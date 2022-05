Nuevos billetes: cuánto se gastó de más por no hacer uno de $ 5000

"La Argentina recupera a sus heroínas y héroes históricos en una nueva familia de billetes", se enorgullecen en el Banco Central, por el lanzamiento de los nuevos diseños.



Augusto Ardiles, ex director de la Casa Moneda y abogado especializado en derecho bancario y financiero, realizó a pedido de este diario una estimación sobre los datos disponibles a la fecha de qué hubiera pasado si en 2021 se hubiesen impreso billetes de $ 5000.



Le arroja un ahorro aproximado de u$s 122,4 millones, sin tener en consideración costos de flete aéreos, en los cuales se podría haber incurrido para tener en tiempo los billetes de $1000 que se imprimieron durante todo el 2021.

Similar cálculo realizó el ex presidente del BCRA Guido Sandleris. A través de un mensaje en redes sociales, apuntó contra la decisión de incorporar una nueva familia de billetes y calificó de "ridícula" la decisión de no emitir billetes de $ 5000 ni de $ 10.000, lo que según sus estimaciones "ahorraría casi u$s 100 millones por año".

Gastos

Si se hubieran impreso 300.000 millares de billetes de $ 5000 durante el 2021, se hubiera gastado u$s 30,6 millones. Incluso, se podrían haber hecho con medidas de seguridad similares a las del billete de $ 1000, porque son medidas de seguridad de un billete de alta denominación, similar al de u$s 100. De hecho, se usa el mismo hilo de seguridad.

Tomando en cuenta que las cantidades se mantienen constantes con el ritmo de crecimiento que venían teniendo y que los costos son similares a los últimos informados, Ardiles estima un costo total de u$s 153 millones para imprimir 1.500.000 de millares de billetes de $ 1000 durante el año pasado.

Más caros

Los precios de los insumos aumentaron producto de la inflación de los Estados Unidos y de la mayor demanda que se registró durante todo el 2020 para hacerse de billetes por muchos países del mundo, producto del Covid 19, impactando en un aumento aproximado de un 21% total del billete terminado.

El senador nacional de Juntos por el Cambio Pablo Daniel Blanco que en agosto del año pasado presentó un proyecto de ley para emitir billetes de 5000 y 10.000, dijo que los beneficios de emitir billetes de $ 5000 y $ 10000 pasarían por reducir costos.

"En especial, al no tener que imprimir inmensas cantidades de billetes de menor denominación , recuperar la independencia en la impresión de los mismos, evitar el faltante y rápido agotamiento de circulante en cajeros automáticos en los que se generan largas filas a principio de cada mes y ocupar menos espacio físico en toda la cadena de traslado", explicó.

Haber introducido billetes de mayor denominación de manera más lógica hubiera permitido ahorrar 650 millones de dólares en costos de impresión entre 2011 y 2015.

Sturzenegger contra Pesce

El ex presidente del Banco Central, Federico Sturzenegger, hoy dedicado a enseñar en las universidades de San Andrés, Harvard y HEC, en París, tuiteó: "En 2016 hacía años que el billete de máxima denominación era el de $ 100. Perdía valor a medida que los precios subían. Haber introducido billetes de mayor denominación de manera más lógica hubiera permitido ahorrar 650 millones de dólares en costos de impresión entre 2011 y 2015".

"Los billetes nuevos serían la mitad de los que circularían. Por eso planteamos el cambio a una familia que resaltara mejor uno de los temas de nuestro tiempo: el cuidado del medio ambiente", señaló.