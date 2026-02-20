El plazo fijo es una de las inversiones más elegidas por los pequeños ahorristas por su seguridad y previsibilidad de rendimiento. Luego de que el Banco Central de la República Argentina (BCRA) dejara de fijar un piso para las tasas de interés de los plazos fijos, las entidades financieras ajustan libremente sus ofertas, generando así una mayor competencia por captar nuevos usuarios. De esta manera, los bancos publicaron sus tasas de interés para los depósitos este viernes 20 de febrero de 2026. El ranking de tasas para plazos fijos online a 30 días lo encabeza Banco de Comercio, con una Tasa Nominal Anual (TNA) del 33,5% para no clientes y clientes. El BCRA ofrece una tabla comparativa con los porcentajes de interés de cada banco para los depósitos a plazo fijo por 30 días (Tasa Efectiva Mensual) para que los usuarios evalúen cuál es la mejor alternativa disponible: Quien invierta $ 3 millones en un plazo fijo a 30 días con TNA de 33,5, que la ofrece actualmente el Banco de Comercio, como mencionábamos, obtendrá una ganancia total de $ 27.534. Los ahorristas cuentan con diversas opciones de plazo fijo, siendo los más habituales los tradicionales a 30 días y el ajustable por UVA (Unidad de Valor Adquisitivo). El plazo fijo UVA regula su rentabilidad según el Índice de Precios al Consumidor (IPC). Este tipo de inversión requiere un periodo mínimo de 90 días, aunque algunas entidades permiten su precancelación con una tasa menor. Por otro lado, también existe el plazo fijo electrónico, diseñado para operaciones online y modalidades especiales.