No son dólares del campo: qué hay detrás de las compras de divisas del BCRA

El Banco Central aceleró las compras de divisas en el mercado oficial de cambios. Entre el jueves y el viernes pasado, adquirió u$s 466 millones netos. Lo más llamativo es que no lo hizo con los dólares del agro. Por el contrario, el sector recortó las liquidaciones, posiblemente a la espera de adecuaciones en la medida que les rebaja las retenciones.

El jueves, por ejemplo, la liquidación de divisas de los agroexportadores se redujo a menos de u$s 50 millones en el mercado oficial. Aún así, el Central finalizó la jornada con una compra neta de u$s 326 millones, la más alta desde principios de abril del año pasado y la tercera más importante desde la asunción de Javier Milei.

Los analistas de Outlier señalan el repunte del volumen en el segmento en el que se realizan operaciones financieras, como liquidaciones de préstamos y otros movimientos bancarios. El volumen en ese apartado repuntó a u$s 362 millones, el segundo mayor desde el cambio de gestión, lo que habría explicado gran parte de la compra del BCRA.

"Puede que estas sean operaciones puntuales o de algún sector en particular, como minería o energía, que están en un período de baja estacionalidad de demanda de dólares, dado que en la jornada el sector agroexportador informó liquidaciones de dólares que no llegaban a los u$s 48 millones", destacaron en la consultora.

El equipo de research de PPI coincide en señalar el repunte de los flujos financieros. El volumen operado en MAE en modalidad MEP, que contempla las liquidaciones de títulos de deuda corporativa en el mercado oficial de cambios y otros préstamos financieros, trepó de u$s 202 millones del miércoles a u$s 359 millones el jueves, el monto más alto desde que tiene registros (diciembre 2023).

"Para tener de referencia, se emitieron bonos corporativos por u$s 619 millones en lo que va del año. Si bien las empresas deben liquidarlas en el mercado oficial para tener acceso al pago de servicios de deuda accediendo a esa plaza, no es necesario hacerlo hasta el momento de afrontar el primer compromiso (en promedio, seis meses después de la emisión)", detalla.

Sin embargo, el bróker de bolsa no descarta que parte de esos bonos se estén liquidando en el mercado oficial para hacer carry trade, aprovechando la ampliación del diferencial entre las tasas de interés en pesos y el ritmo devaluatorio oficial, que al dólar oficial rinde en torno al 18% efectivo anual medido con Lefi (similar a la del plazo fijo).

En cuanto a los ingresos de divisas del sector agroexportador, que a pesar de las baja de retenciones en las últimas jornadas ha estado promediando u$s 55 millones diarios, estima que sigue jugando en contra la reducción del plazo de liquidación de 365 a 15 días para beneficiarse de las menores retenciones, por lo que cree que podría haber alguna modificación para solucionarlo.

El Grupo SBS sostiene que la oferta de dólares en la plaza oficial por operaciones financieras se mantendrá firme e impulsará las compras del BCRA tras la reducción del ritmo devaluatorio oficial y de las tasas de interés, ya que aumentó el rendimiento del carry trade, principal factor que explicó el buen resultado de la entidad en los últimos meses.

"La dinámica actual del Banco Central podrá continuar siempre y cuando el mercado financiero mantenga la confianza en que el equipo económico del Gobierno podrá contener de manera exitosa las presiones sobre la brecha cambiaria y las expectativas de devaluación e inflación, tal como ha estado sucediendo hasta ahora", resaltan.