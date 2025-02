El BCRA cuida las reservas y afloja la intervención sobre el dólar MEP

El Banco Central aflojó la intervención sobre los dólares financieros y las reservas empiezan a sentirlo. La merma en los volúmenes negociados en el mercado de bonos se interpreta por los operadores como menor presencia oficial, luego del pico que se registró en el arranque del año tras el cambio estacional en la demanda de pesos.

Sin embargo, estiman que el Central no se ha retirado del todo, lo que está contribuyendo a mantener a las cotizaciones relativamente estables y a la brecha respecto al tipo de cambio oficial en torno al 15%, en momentos de fuertes tensiones financieras externas y volatilidad de la moneda estadounidense a nivel global.

De hecho, este miércoles mostraron nuevamente movimientos acotados y el avance se fue reduciendo con el correr de las horas. El dólar MEP y contado con liquidación (CCL) terminaron la jornada con avances de apenas 0,3% para ubicarse alrededor de $ 1192 y $ 1200, respectivamente.

En el mercado informal, que suele estar influenciado por las variaciones de los dólares financieros, una vez más el precio de la divisa se mantuvo sin cambios respecto al cierre anterior. El billete se negoció así en $ 1195 en la punta de compra y $ 1215 en la punta de venta en las casas de cambio informales de la City.

Menor intervención



Hasta ahora, el único dato oficial conocido indica que en la primera quincena de enero el BCRA utilizó u$s 619 millones para contener el avance de los dólares financieros. El monto es, por lejos, el más alto desde que el Gobierno puso en marcha el esquema de esterilización de los pesos que emite cada vez que compra divisas en el mercado oficial de cambios.

El equipo de research de Aurum Valores estima que durante la segunda mitad de enero la intervención se habría reducido a aproximadamente u$s 340 millones, en base a los datos oficiales de la variación de reservas y la base monetaria. El monto representa alrededor de u$s 34 millones por cada jornada.

"Si bien habría disminuido respecto a lo exhibido hasta el 16 de enero según lo publicado por el Banco Central, el ritmo de intervención sigue siendo elevado. Esto sucede a pesar del flujo que sigue inyectando el dólar blend y la mejora de la tasa en pesos medida en dólares, que debería favorecer el carry trade comercial", resalta.

Los analistas de Outlier estiman que en las últimas jornadas hubo menor intervención y consideran que es lógico en un escenario en el que gran parte de las monedas de la región empiezan a recuperarse respecto a la divisa estadounidense, aunque "también hay ruido local por el lado de las negociaciones con el Fondo Monetario Internacional".

PPI coincide en que la intervención es muy inferior a la del arranque del año. En los últimos días, observa vaivenes, en base al volumen operado en AL30 y GD30. El lunes, en medio de la tensión global, el monto negociado trepó a u$s 113 millones, desde los u$s 83 millones del viernes, y el martes cedió a u$s 74 millones, aunque este miércoles repuntó a u$s 126 millones.