Los resultados oficiales de la Quiniela de Entre Ríos de este lunes, 7 de septiembre de 2026 ya están confirmados. El sorteo de la matutina dejó definidos los premios principales del día.

Según la información compartida por la lotería oficial, los resultados de la Matutina son:

A la cabeza: 9120 - La Fiesta

Todos los resultados de la Quiniela de Entre Ríos de este lunes 7 de septiembre

1° 9120 11° 5355 2° 6623 12° 0603 3° 7803 13° 9617 4° 0862 14° 3129 5° 1888 15° 2779 6° 6034 16° 7231 7° 5427 17° 8067 8° 6732 18° 1948 9° 5894 19° 4632 10° 2494 20° 0147

¿Qué significa soñar con La Fiesta?

Soñar con La Fiesta simboliza alegría compartida, conexión social y ganas de celebrar. Puede señalar optimismo, reconocimiento o deseo de pertenecer.

Si la fiesta es caótica o te sientes fuera de lugar, sugiere presión social, exceso o agotamiento. También puede reflejar evasión de responsabilidades pendientes.

¿Qué es la autoexclusión del juego?

Es un recurso para aquellos que admiten su dificultad con el juego y quieren restringir su acceso a establecimientos físicos y sitios de apuestas en línea.

Es un proceso definitivo por un año, que prohíbe la entrada a casinos y otros locales, como una medida específica de prevención y protección. Para más información, deben comunicarse al 0800-888-2202 o el mail prevenjuego@iafas.gov.ar.