Los resultados de la Quiniela de Tucumán de este lunes, 7 de septiembre de 2026 ya se encuentran disponibles. El sorteo del sorteo determinó el orden final de los números ganadores.

Así quedó el listado de números ganadores de la Quiniela de la provincia de Tucumán en la matutina de este lunes, 7 de septiembre de 2026. A la cabeza salió el 3948 (Muerto que habla).

1° 3948 11° 9018 2° 1623 12° 8486 3° 5707 13° 1876 4° 2921 14° 2603 5° 4750 15° 4303 6° 3651 16° 6967 7° 9967 17° 6094 8° 2929 18° 2340 9° 5017 19° 6991 10° 9306 20° 4147

¿Qué números puedo jugar para ganar la Quiniela?

La suerte manda en la quiniela, pero informarte con los datos históricos y las estadísticas de la quiniela de Tucumán puede ayudarte a elegir mejor tus números.

¿Cómo funciona la Triplona en la Quiniela?

La Triplona es una jugada gratuita que permite elegir dos números de tres cifras. Para ganar, ambos deben salir entre las primeras cinco posiciones del extracto. El premio es poceado, es decir, se reparte entre los ganadores del sorteo.