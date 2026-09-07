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Los resultados de la Quiniela de Tucumán de este lunes, 7 de septiembre de 2026 ya se encuentran disponibles. El sorteo del sorteo determinó el orden final de los números ganadores.

Así quedó el listado de números ganadores de la Quiniela de la provincia de Tucumán en la matutina de este lunes, 7 de septiembre de 2026. A la cabeza salió el 3948 (Muerto que habla).

 1°3948 11°9018 
 1623  12°8486
 3°5707  13°1876 
 2921  14°2603 
 4750  15°4303 
 6°3651  16°6967
 9967  17°6094 
 2929  18°2340 
 5017  19°6991 
 10°9306 20°4147 

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¿Qué números puedo jugar para ganar la Quiniela?

La suerte manda en la quiniela, pero informarte con los datos históricos y las estadísticas de la quiniela de Tucumán puede ayudarte a elegir mejor tus números.

¿Cómo funciona la Triplona en la Quiniela?

La Triplona es una jugada gratuita que permite elegir dos números de tres cifras. Para ganar, ambos deben salir entre las primeras cinco posiciones del extracto. El premio es poceado, es decir, se reparte entre los ganadores del sorteo.

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