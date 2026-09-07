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El sorteo de la Quiniela de Santa Fe se realizó este lunes, 7 de septiembre de 2026 y ya se publicó el extracto oficial con todos los números ganadores de la matutina.
En este lunes, 7 de septiembre de 2026, los números seleccionados de la lotería de Santa Fe en el sorteo de La Previa son los siguientes:
- En primer lugar: 7656 - La Caída
Resultados de la Quiniela de Santa Fe de este lunes 7 de septiembre
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|11°
|1571
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|12°
|2502
|3°
|7584
|13°
|2129
|4°
|4708
|14°
|8152
|5°
|2624
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|8561
|6°
|1749
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|2256
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|7842
|17°
|8599
|8°
|5629
|18°
|0564
|9°
|8187
|19°
|8545
|10°
|4882
|20°
|1373
¿Qué significa soñar con la caída?
Soñar con la caída suele reflejar miedo a perder el control o a fracasar. Indica ansiedad ante cambios bruscos o incertidumbre.
También puede ser una llamada a soltar cargas y apoyarte en otros. Si aterrizas ileso, sugiere resiliencia y aprendizaje tras el tropiezo.
¿Cuándo el juego puede convertirse en un problema?
Si el juego y las apuestas interviene en la vida diaria, genera malestar o afecta a quienes nos rodean, puede dejar de ser una actividad recreativa para convertirse en una preocupación.
Estar atentos a estas señales y hablarlo a tiempo es clave para prevenir consecuencias mayores. Buscar ayuda es una forma responsable de cuidarse y cuidar a los otros.