En esta noticia

El sorteo de la Quiniela de Santa Fe se realizó este lunes, 7 de septiembre de 2026 y ya se publicó el extracto oficial con todos los números ganadores de la matutina.

En este lunes, 7 de septiembre de 2026, los números seleccionados de la lotería de Santa Fe en el sorteo de La Previa son los siguientes:

  • En primer lugar: 7656 - La Caída

Te puede interesar

Visitarán casa por casa, una por una, con personal administrativo para inspeccionar la existencia de los titulares de pensiones en Colombia

Resultados de la Quiniela de Santa Fe de este lunes 7 de septiembre

 1°7656 11°1571
 7359  12°2502
 3°7584 13°2129 
 4708  14°8152 
 2624  15°8561 
 6°1749  16°2256
 7842  17°8599 
 5629  18°0564 
 8187  19°8545 
 10°4882 20°1373 

Te puede interesar

Reconstruyen una importante ruta nacional tras más de 40 años sin obras: será clave para la producción y el turismo de la región

¿Qué significa soñar con la caída?

Soñar con la caída suele reflejar miedo a perder el control o a fracasar. Indica ansiedad ante cambios bruscos o incertidumbre.

También puede ser una llamada a soltar cargas y apoyarte en otros. Si aterrizas ileso, sugiere resiliencia y aprendizaje tras el tropiezo.

¿Cuándo el juego puede convertirse en un problema?

Si el juego y las apuestas interviene en la vida diaria, genera malestar o afecta a quienes nos rodean, puede dejar de ser una actividad recreativa para convertirse en una preocupación.

Estar atentos a estas señales y hablarlo a tiempo es clave para prevenir consecuencias mayores. Buscar ayuda es una forma responsable de cuidarse y cuidar a los otros.

Te puede interesar

En 1871, un agricultor dejó cinco vacas en una isla aislada. 130 años después, los investigadores examinaron su ADN y el resultado desafió toda lógica