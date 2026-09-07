En esta noticia ¿Qué significa soñar con la caída?

El sorteo de la Quiniela de Santa Fe se realizó este lunes, 7 de septiembre de 2026 y ya se publicó el extracto oficial con todos los números ganadores de la matutina.

En este lunes, 7 de septiembre de 2026, los números seleccionados de la lotería de Santa Fe en el sorteo de La Previa son los siguientes:

En primer lugar : 7656 - La Caída

Resultados de la Quiniela de Santa Fe de este lunes 7 de septiembre

1° 7656 11° 1571 2° 7359 12° 2502 3° 7584 13° 2129 4° 4708 14° 8152 5° 2624 15° 8561 6° 1749 16° 2256 7° 7842 17° 8599 8° 5629 18° 0564 9° 8187 19° 8545 10° 4882 20° 1373

¿Qué significa soñar con la caída?

Soñar con la caída suele reflejar miedo a perder el control o a fracasar. Indica ansiedad ante cambios bruscos o incertidumbre.

También puede ser una llamada a soltar cargas y apoyarte en otros. Si aterrizas ileso, sugiere resiliencia y aprendizaje tras el tropiezo.

¿Cuándo el juego puede convertirse en un problema?

Si el juego y las apuestas interviene en la vida diaria, genera malestar o afecta a quienes nos rodean, puede dejar de ser una actividad recreativa para convertirse en una preocupación.

Estar atentos a estas señales y hablarlo a tiempo es clave para prevenir consecuencias mayores. Buscar ayuda es una forma responsable de cuidarse y cuidar a los otros.