A poco más de una hora de Eugenio Bustos, en el departamento mendocino de San Carlos, se localiza un vasto territorio de aproximadamente 32.000 hectáreas de montañas, arroyos y monte.

El predio equivale a aproximadamente una vez y media la superficie de la Ciudad de Buenos Aires y, desde diciembre de 2023, tiene un objetivo específico: convertirse en un refugio para quienes buscan distanciarse de eventuales conflictos bélicos o una crisis global.

El proyecto se denomina Wamani, un término de origen quechua que se traduce como “guardián de las montañas”. Esta iniciativa adquirió notoriedad internacional tras la publicación de una crónica sobre el sitio y sus promotores por parte del Financial Times.

Un albergue en Mendoza concebido para condiciones extremas

La propuesta emanó de un conjunto de empresarios que adquirió las tierras con el propósito de crear una comunidad autosuficiente y, al mismo tiempo, ofrecer un destino para individuos de grandes fortunas que buscan un refugio seguro ante escenarios extremos.

Uno de los principales impulsores es Martín Varsavsky, empresario argentino radicado en España y fundador de diversas empresas tecnológicas. Entre ellas se encuentran Viatel, Jazztel, Ya.com y Fon, así como empresas relacionadas con tratamientos de fertilidad como Prelude Fertility y Overture Life.

De acuerdo con estimaciones de Forbes, su patrimonio asciende a aproximadamente 700 millones de dólares. En Argentina, también es recordado por haber donado US$11 millones en 2000 para la creación de Educ.ar, el portal educativo del Ministerio de Educación.

Varsavsky presenta una perspectiva notablemente pesimista sobre la situación internacional. En declaraciones al Financial Times, afirmó: “Ya estamos en la Tercera Guerra Mundial, las líneas de batalla ya están trazadas”. En su análisis, el escenario enfrenta a naciones como Rusia, China, Corea del Norte e Irán con las democracias occidentales.

El empresario incluso desarrolló estas ideas en dos obras: el ensayo “Santuario en el Sur” y la novela distópica “Último Hemisferio”, ambientada específicamente en Wamani.

Wamani: un refugio con ventajas y tecnología innovadora

A pesar de la representación como refugio ante un posible apocalipsis, Varsavsky aclara que Wamani no fue concebido como un búnker militar.

“Wamani no es un búnker ni un lugar fortificado”, comentó posteriormente en Radio Nihuil. Su argumento radica en que la propia ubicación de Argentina concede una ventaja ante eventuales conflictos internacionales.

El predio ya cuenta con casas prefabricadas, domos geodésicos, paneles solares y una pista de aterrizaje. Además, posee aproximadamente 80 kilómetros de caminos internos y cuatro vertientes de agua.

La planificación incluye también el desarrollo de ganadería y cultivos, con la finalidad de asegurar recursos esenciales en caso de que las condiciones externas se tornen adversas.

Uno de los aspectos más notables es el proyecto asociado con la tecnología. Sus promotores evalúan la posibilidad de almacenar modelos de inteligencia artificial en computadoras alimentadas con energía solar. El propósito consistiría en preservar una forma de acceso tecnológico limitado incluso si las grandes infraestructuras y servidores que sustentan internet cesaran de operar.

Quiénes forman parte de la nueva iniciativa de Varsavsky

Varsavsky no está solo en la iniciativa. Entre los socios aparecen empresarios de diversos sectores, incluidos Alec Oxenford, actual embajador argentino en Estados Unidos y fundador de OLX y Daniel Lubetzky, creador de la marca de alimentos Kind.

Asimismo, participa Matías Nisenson, empresario tecnológico y fundador de Wonderland, una empresa relacionada con soluciones para el sector de las criptomonedas.

El proyecto continúa en desarrollo y añade nuevas construcciones aproximadamente cada cuatro meses.

De enclave exclusivo para millonarios a polo turístico

Aunque la concepción se originó asociada con la intención de disponer de un lugar seguro ante una crisis global, Wamani también se propone establecerse como un destino turístico de aventura en Mendoza.

El sitio oficial brinda la oportunidad de pernoctar durante tres días y dos noches, así como promueve actividades asociadas al andinismo, al ciclismo y a las cabalgatas.

La propuesta tiene como objetivo presentar una faceta diferente de Mendoza, alejada de los circuitos turísticos convencionales y centrada en la naturaleza y la vida en la montaña.

Wamani: Innovación y sostenibilidad en un refugio autosuficiente

El Gobierno desarrolla un esquema de ciudadanía mediante inversión. Especialistas del ámbito migratorio consultados por el Financial Times indicaron que este tipo de iniciativas podría atraer a individuos con significativas fortunas que se encuentran preocupados por potenciales crisis globales.

Varsavsky le habría propuesto al presidente Javier Milei y al ministro de Economía, Luis Caputo, la implementación de una denominada “visa de tranquilidad”, la cual otorgaría residencia permanente en Argentina a extranjeros con elevados patrimonios, a cambio de una inversión de US$500.000.

La propuesta también presenta una dimensión vinculada a la política migratoria y a la inversión.

A medida que el proyecto Wamani avanza, los desarrolladores buscan integrar nuevas tecnologías que aseguren la sostenibilidad y la conectividad en un entorno seguro. La iniciativa incluye la creación de un centro de investigación enfocado en el desarrollo de soluciones energéticas renovables, lo que podría atraer a expertos y emprendedores interesados en la innovación en situaciones de crisis.

La comunidad comienza a captar la atención de personas influyentes que consideran la posibilidad de formar parte de este refugio.

Con el objetivo de ofrecer un estilo de vida autosuficiente, Wamani se perfila como un modelo para otros proyectos similares en el mundo, estableciendo un anteproyecto que combina seguridad, naturaleza y tecnología de vanguardia.

En ese contexto, Wamani busca posicionar a Mendoza como un posible refugio para grandes fortunas, aprovechando su distancia de los principales focos de conflicto, sus recursos naturales y la posibilidad de desarrollar una comunidad con producción propia de alimentos y energía.

Wamani se suma a una tendencia que desde hace años gana espacio entre empresarios y multimillonarios tecnológicos: buscar propiedades alejadas de los grandes centros urbanos para utilizarlas como una suerte de seguro frente a escenarios extremos.

Entre los casos más conocidos aparece Peter Thiel, cofundador de PayPal, quien adquirió propiedades en Nueva Zelanda y también tiene una mansión en Buenos Aires. Por su parte, Mark Zuckerberg construyó instalaciones de seguridad bajo su propiedad en Hawái.

Reid Hoffman, cofundador de LinkedIn, llegó a estimar que aproximadamente la mitad de los multimillonarios de Silicon Valley cuenta con algún tipo de preparación o “seguro” frente a un eventual colapso.